Başbakan Saner, Şöför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Şöför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, Ehliyet sınavlarında yaşanan sıkışıklığın nedeni olan müfettişlerin ek mesailerinin ödenmesi hususunu ilgili birimlerle görüşerek gerekenin yapılacağını ve bu sorunun aşılması ile de sınavlardaki sıkışıklığın rahatlatılacağını söyledi.

Saner sınav yerlerinin düzenlenebilmesi için ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu anlatarak bu konuda da bir çalışma başlattığını ve en kısa sürede bu konunun da çözüleceğini belirtti.

Şöför okullarının içinde bulunduğu sıkıntıların çözüm yollarının bulunup sıkıntıların ortadan kaldırılması için Trafik Dairesine bir talimat verdiğini de anlatan Başbakan, bu çerçevede yarın saat 16.00 da Trafik Dairesi‘nde Daire müdürü, Şöför Okulları ve baş müfettişin de katılımı ile bir toplantı yapılacağını ve bu toplantı neticesinin raporlanarak Başbakanlığa ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına sunulacağını ifade etti.



Başbakan Saner bu toplantıdan çıkacak kararların da takipcisi olacağının altını çizdi.Şöför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki ise, herzaman konularına büyük bir hassasiyet ve duyarlılıkla yaklaştığını belirterek, Başbakan Saner’e teşekkür etti ve bu sorunun çözülmesi yönünde ortaya koyduğu kararlı iradenin sorunun çözümünde en önemli etken olacağını vurguladı.Başkan Tilki bugün başbakanın ortaya koymuş olduğu çözüm odaklı kararlı duruş neticesinde yarın yapmayı planladıkları eylemi askıya aldıklarını da duyurdu.