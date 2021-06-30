banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Kalp sağlığı böyle güvence altına...
Nisap yoksa siz niye varsınız!
Nisap yoksa siz niye varsınız!
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Başbakan Saner Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner “Kıbrıs Türk polisinin 57 yıldır halkın huzurunun, güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu, başarıları ile halka güven verdiğini” vurguladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
Başbakan Saner Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
banner337

Başbakan Saner, polisin covid-19 salgın sürecinde de devlete çok önemli hizmetler verdiğine dikkati çekerek, hükümet olarak Polis Teşkilatı’nın en iyi şekilde hizmet verebilmesi için üzerlerine düşeni yapma kararında olduklarını söyledi.

Başbakan Saner Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“POLİS ÖRGÜTÜMÜZ DEVLETİMİZİN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN BİRİ”

“Polis örgütümüz Devletimizin en önemli kurumlarından biridir.

Bizlerin içinden çıkan kardeşlerimizden oluşan polis teşkilatımız, 1964 yılının çok zor koşullarındaki kuruluşundan bu yana geçen 57 yılda halkımızın kendini güven içinde hissetmesi konusunda en önemli unsurlardan biri olmuştur.

1955-1974 yılları arasında varoluş ve özgürlük mücadelemiz uğruna 40’a yakın şehit vermiş olan polis teşkilatımızın gerek milli mücadele gerekse ülkede huzur ve güvenin sağlanmasındaki başarıları her türlü takdirin üzerindedir.

banner341
KKTC bugün dünyanın en güvenli, en huzurlu ülkelerinden biri olarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyebiliyorsa buna en önemli katkıyı sağlayanlardan biri kuşkusuz polis teşkilatımızdır.

24 saat 365 gün güvenliğimizi sağlayan birçok suçun önlenmesinde caydırıcı olan, siber suçlar dahil pek çok suçun faillerini yakalayıp adalet önüne çıkaran polislerimizdir.

Polisimizin sağlık bakımından ne denli önemli görevler üstelendiğini Covid-19 salgın sürecindeki mücadelemizde yakından gördük, yaşadık.

Hükümet olarak Polis Teşkilatı’mızın sorunlarının farkındayız ve en iyi şekilde hizmet verebilmesi için üzerimize düşeni yapma kararlığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 57’nci kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, başarılarının devamını diler, tüm polislerimize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım.”

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2021 10:12
Anahtar Kelimeler:
Polis Teşkilatının Kuruluş YıldönümüErsan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi
Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Aşırı sıcaklarda çalışanlar risk altında”
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği: “Aşırı sıcaklarda çalışanlar risk altında”
KKTC – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Ankara’ya gitti
KKTC – Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Ankara’ya gitti
Baybars: “Sorun hükümetin varlığıdır”
Baybars: “Sorun hükümetin varlığıdır”
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kabul etti
Bugün Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıldönümü
Bugün Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıldönümü
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Nisap yoksa siz niye varsınız!
Nisap yoksa siz niye varsınız!
KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde grev yapıyor
KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şubelerinde grev yapıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim