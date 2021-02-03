Başbakan Saner, parti liderleriyle ekonomi ve sağlık alanında görüş alışverişi yaptı

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Toplumcu Demokrat Parti (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal katıldı.

Görüşmeye Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da katıldı.

Siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, “Her milletvekilinin bu bilgilere ulaşma hakkı vardır. Alınan kararların hangi çerçevede alındığı yönünde bilgi verilmesinin çok önemli olduğunu düşüyorum” diyerek, saat 14.00’de açıklanacak olan ekonomik pakete dikkat çekti.

Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan siyasi parti liderleri, şunları ifade etti:

ÖZERSAY: “GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunarak, görüşlerin paylaşıldığını ve Acil Önlem Paketi’nde yer alanları sorguladıklarını ifade etti.

Özersay, “Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bazı fikir alışverişinde bulunduk. Toplumsal bir mesele, salgınla ilgili olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

ERHÜRMAN: “KRİZ MASASI ÖNERİMİZİ YİNELEDİK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantı ardından açıklamalarda bulunarak, gerek sağlıkla ilgili gerek ekonomiyle ilgili olarak bilgiler aktarıldığını belirtti.

Aktarılan bilgileri yetkili organlarda değerlendirileceğini ifade eden Erhürman, “Bu krizden çıkış noktasında sorumluluğun paylaşılması önemlidir. Bu bilgilendirme toplantısıydı. Biz tekrar kriz masası önerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

HIZAL: "YETKİLİ ORGANLARIMIZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, bugün açıklanacak kararları yetkili organlarında değerlendireceklerini belirtti.