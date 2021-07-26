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Başbakan Saner, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret etti

Saner’e ziyaretinde KTBK Komutanı Tümgenerel Sezai Öztürk, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:00
Başbakan Saner, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümüne gerçekleştirdiği ziyarette, Maraş açılımı ile ilgili atılacak adımlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uygun şekilde hareket edeceklerini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Saner’e ziyaretinde GKK Komutanı Tümgenerel Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

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“MÜRACAATLAR TMK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK”
Saner, ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş’ın tümüyle ilgili toplam 337 mal sahibinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) takas, tazminat veya iade koşullarıyla başvuruda bulunduğunu, son olarak askeri bölge kapsamından çıkarılan %3.5’lik alanla ilgili olarak ise 36 başvuru yapıldığını belirterek, “Bu müracaatlar TMK tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir” dedi.


“AÇILAN %3.5’LİK BÖLÜMDE 496 PARSEL VAR”
12 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararla Maraş’ın belli bir bölgesinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılarak, Maraş açılımının ikinci evresinin uygulamaya konulduğunu hatırlatan Saner, Kapalı Maraş’ın toplam 5 kilometrelik bir alanı kapsadığını, Hükümetin aldığı kararla %3.5’lik bir bölümünün açıldığını ve bunun içerisinde 496 parsel bulunduğu bilgisini verdi.
Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da, Hükümetin de Maraş açılımı ile ilgili atılacak adımlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kurallarına uygun şekilde hareket edeceklerini her zaman ifade ettiklerini de vurguladı.
“Buradaki mülklerin durumları daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından bilimsel olarak tetkik edilmiş ve mülklerin statik durumlarına bağlı olarak nasıl değerlendirileceği ifade edilmiştir” diyen Saner, önümüzdeki günlerde Gazimağusa Belediyesi ile birlikte oluşturulacak komitede, Maraş’ta yıkılmaya yüz tutmuş binaların nasıl değerlendirileceğini gündemlerine alacaklarını açıkladı.

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Son Güncelleme: 26.07.2021 14:54
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