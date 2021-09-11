Başbakan Saner kupa maçını İzledi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, maç sonrası yapılan ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, takımlara kupa ve ödüllerini takdim etti.

Başbakan Ersan Saner, “Gazimağusa’da aylar sonra güzel bir futbol maçı izledik. KTFF Ahmet Sami Topcan Süper Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü futbolcu, yönetici ve taraftarlarını içtenlikle kutlarım. Yenicami takımı ile yönetici ve taraftarlarını da ortaya koydukları dostça tutum ve mücadeleden dolayı tebrik ederim. Tüm takımlarımıza önümüzdeki hafta başlayacak lig karşılaşmalarında başarılar dilerim…” diye konuştu.