Başbakan Saner Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ve bazı birlik yetkililerini kabul etti. Kabulde Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde devletin gelirlerinde ciddi bir azalma yaşandığına işaret etti.

Saner, "Böyle dönemlerde devletin özel sektörün de yanında olması önemlidir. Sizlerle ortak hareket ederek bulmuş olduğumuz çözüm önerisinin sizin tarafınızdan takdir edilmesi bizim adımıza çok önemlidir. Bu tip dayanışmaların ülkede birliğe ihtiyaç duyulduğu dönemlerde ortaya çıkması gerektiğine inanıyorum. Sorunların üstesinden ancak bu şekilde hareket ederek gelebileceğimizi düşünmekteyim.” dedi.

Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ise, pandemi sürecinin kendilerini de zorladığı için bazı istenmeyen olaylar yaşandığını ama ülkenin içinde olduğu sıkıntının bilinciyle çok katı eylemlerde bulunmadıklarını söyledi. Aytaç, bir çözüm yolunu bulunacağına inanç belirtti.