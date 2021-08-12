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Başbakan Saner Kıb-Tek’in akaryakıt durumuyla ilgili açıklama yaptı

12 Ağustos 2021 Perşembe 15:00
Başbakan Saner Kıb-Tek’in akaryakıt durumuyla ilgili açıklama yaptı

SANER: “ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM OLMAYACAK. “12 BİN TONLUK YAKIT EN GEÇ ÇARŞAMBA SABAHI  ÜLKEYE GELECEK”

BAŞBAKANLIK’TA TOPLANTI YAPILDI

Başbakan Ersan Saner,Kıb-Tek’in enerji üretiminde kullanılan fuel-oil temini  ile ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını, gemi temin edilmesiyle ilgili gecikme yaşandığını, 12 bin tonluk yakıtın en geç 18 Ağustos sabahı ülkeye geleceğini açıkladı.

Başbakan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, , Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanı ve  üyeleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’la Başbakanlık’ta toplantı yaptı.

SANER

Toplantının ardından  açıklama yapan Başbakan Saner, Elektrik Kurumu’nun Teknecik’teki depolarına ağırlıklı şekilde TPİC’ten alınacak olan fuel oilin gemiyle KKTC’ye taşınmasında yaşanan sıkıntıdan dolayı kamuoyunda, “ülkede akaryakıt bitiyor” gibi bir noktaya gelindiğini söyledi.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM OLMAYACAK”

 Endişe edilecek bir durum olmayacağını vurgulayan Saner, Başbakan Yardımcısı Arıklı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile birlikte pazartesiden bu yana konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

“12 BİN TONLUK YAKIT ÜLKEYE GELECEK”

Gemi bulunmasında yaşanan sıkıntıya rağmen geminin dün itibarı ile İzmit’ten TPİC tarafından temin edildiğini ifade eden Saner, geminin en geç 15 Ağustos sabahı Hatay Dörtyol’daki rafineriye ulaşacağını bildirdi. 17 Ağustos gecesi veya 18 Ağustos sabahı geminin adada olacağını açıklayan Başbakan Saner, 12 bin tonluk yakıtın ülkeye geleceğini söyledi.

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“ELİMİZDE 4 BİN 899 TON FUEL OİL BULUNUYOR”

Şu an itibarı ellerinde 4 bin 899 ton fuel oil bulunduğunu kaydeden Saner, bunun yanında arzın karşılanabilmesi için AKSA’dan da 3 bin tonluk yakıtın 5 gün içerisinde Teknecik’teki santrale taşınmasının planlandığını açıkladı.

 “Dolayısıyla elimizde 8 bin ton yakıt bulunacaktır” diyen Saner, bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bin veya 2 bin ton yakıtı hazır bulundurarak, gidişata göre bunu, ro-ro gemileriyle  üzerinde adaya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ağustos ayının elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı ayların başında geldiğini dile getiren Saner, günlük ortalama yakıt harcamasının bin ton civarında olduğunu söyledi.

 AKSA’dan sağlanacak ve ellerindeki mevcut fuel oil ile 8 bin ton yakıta 17 Ağustos’a kadar ulaşmayı hedeflediklerini belirten Saner, yakıt taşımacılığının 17 Ağustos’tan sonra  AKSA’dan devam edecek olması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.

Başbakan Saner, Kıb-Tek’n  günlük ortalama bin ton olan üretime harcadığı  yakıtı 800 tona indirerek, aradaki yüzde 20’lik farkı da AKSA’dan artı enerji alarak tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.  Saner, halkın rahat bir şekilde yaşamını sürdüreceğini ve bu konuda problem yaşanmayacağını tekrarladı.

Herhangi bir sıkıntı olmadan, ellerinde Anavatan Türkiye’de hazır bekletecekleri minimum bin, ihtiyaca göre 3 bin tona kadar ulaşabilecekleri bir yakıtın hazır bulunacağını söyleyen Saner, ancak buna en son noktada sıkışıldığı takdirde başvurulacağını ifade etti.

“HALK ELEKTRİK ENERJİSİ KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAK”

Bugün yaptıkları toplantıyla 10 günlük süreci planladıklarını belirten Saner, halkın bu aylarda elektrik enerjisi konusunda sıkıntı yaşamayacağını vurguladı.

Ağustos ayının enerji üretiminin ve tüketiminin en yüksek ay olduğunu yineleyen Saner, kesintiler konusunda vatandaşların kafasındaki soru işaretlerine de değindi. Hemen hemen her yıl yaz ve kış aylarında pik değerlerin yükseldiği noktalarda makineler ve santrallerden kaynaklanan arızalar ortaya çıktığını ifade eden Saner, bundan dolayı elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Elektrik kesintisi yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizen Saner, ancak arızadan dolayı kesintilerin yaşanabileceğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 12.08.2021 18:26
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