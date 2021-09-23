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Başbakan Saner Kepez ve Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti

Başbakan Hamza Ersan Saner, Kepez ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

23 Eylül 2021 Perşembe 13:30
Başbakan Saner Kepez ve Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti

Saner kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Kepez ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ortak çalışmalar yaptığını görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Belediyelerin kullandığı teknoloji, uygulamalar ve götürdükleri hizmetlerle ilgili tecrübe paylaşımının çok önemli olduğunu kaydeden Saner, Hükümetin bu iş birliğinin devamı için üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

TÜTÜNCÜ

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Birlik Başkanı Hakan Tütüncü ise, ziyaret amaçlarının iki birik arasındaki işbirliği ve kardeşlik duygusunu geliştirmek olduğunu söyledi.

KKTC’ye 48 belediye başkanı ile birlikte geldiklerini ifade eden Tütüncü, Birliğe bağlı belediyelerin başkanlarının Kuzey Kıbrıs için gösterdikleri ilginin çok önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile çok önemi çalışmalara imza attıklarını ifade eden Tütüncü, belediyelerin işbirliğinin gelişmesinin Kıbrıs davasına katkısı olacağına da inandığını belirtti.

Ziyaretin anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi. Kabulde İçişleri Bakanı Kutlu Evren de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:46
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