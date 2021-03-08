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Başbakan Saner kadın milletvekillerini, üst düzey kadın bürokatları ve Başbakanlık'taki kadın personeli kutladı

08 Mart 2021 Pazartesi 20:15
Başbakan Saner kadın milletvekillerini, üst düzey kadın bürokatları ve Başbakanlık'taki kadın personeli kutladı
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MİLLETVEKİLLERİNİ MECLİS'TE KUTLAYAN SANER ÜST DÜZEY KADIN BÜROKRATLARI KABUL ETTİ AYRICA BAŞBAKANLIK’TAKİ KADIN PESONELİN GÜNÜNÜ DE ÇİÇEK TAKDİM EDEREK KUTLADI

Başbakan Ersan Saner, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis’teki kadın milletvekillerini çiçek takdim ederek kutladı; kamuda görev yapan üst düzey kadın bürokratları kabul etti.

Başbakan Saner bugün ayrıca Başbakanlık’ta görev yapan kadın personele çiçek takdim ederek bu anlamlı gün vesilesiyle Başbakanlık çalışmalarına koydukları katkı, emek, çaba ve özveri için teşekkür etti. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Ersan Saner Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki kadın milletvekillerine çiçek takdim ederek emeği ile yaşamın her alanında, sosyal ve siyasal yaşama katkı koyanlar olarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başbakan Saner, kadınların eşitlik, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirmelerine vesile olması nedeniyle sadece 8 Mart’ta değil, kadın emeğinin değerine yaşamın her anında sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda üst düzey kadın bürokratlarla görüşmesinde konuşan Başbakan Saner, kadınların daha detaycı ve titiz olmaları nedeniyle işlerini daha başarılı yaptıklarının altını çizerek, hükümet olarak kadınların etkin  karar mekanizmalarında yer almasının önemine inandıklarını söyledi. Saner, bu nedenle de 50’yi aşan sayıda üst düzey bürokratın kamuda görev yapmakta olduğunu kaydederek “Sizlerin başarılı olmanız eşit haklara, fırsatlara ve etkin söz sahibi konumunda olmanız bizler için sevindiricidir” diyerek  kadınların sadece yılda bir gün hatırlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Başbakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemde kadınların haklarının ve durumlarının iyileştirilmesi yönünde bir çok çalışma yaptıklarını ve bu alanda değerli çalışmalar ortaya konulduğunu anlattı. Günümüzde hala kadına yönelik şiddetin devam etmekte olduğundan duyduğu üzüntüyü belirterek Kadına yönelik her türlü  şiddeti kınadı ve “bu konuda devlet olarak üzerimize düşen görevleri yapmakta kararlıyız” dedi. 

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın tabandan, yani çocukluk yaşlardan başlayarak düzeltilmesinin önemine vurgu yapan Başbakan Saner, bu yönünde çalışmalara bu dönemde hız vereceklerini anlattı. “bu konuda Üst Düzey Bürokratlar olarak sizlere de önemli görevler düşer“ diyen Başbakan, Kadın yöneticiler olarak sizlerin de bu konuda ortaya koyacağınız kararlı duruş atacağımız adımlarda çok önemli bir nirengi noktası oluşturacaktır” diye konuştu.

Kadınlara daha çok fırsat eşitliği yaratmanın önemine de işaret eden Başbakan, bu hükümet programında da kadın haklarına özel önem ve atıf yapıldığının da altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların gerek kamuda gerekse diğer sektörlerdeki iş alanlarında etkin bir yere sahip olduğunu belirten Saner, bunun artmasının ülkeye daha güzel günleri de getireceğini kaydetti.

BAŞBAKANLIK’TAKİ KADIN PERSONELE ÇİÇEK

Başbakan Ersan Saner ayrıca Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başbakanlık’ta görev yapan kadın personele çiçek takdim ederek bu anlamlı gün vesilesiyle Başbakanlık çalışmalarına koydukları katkı, emek, çaba ve özveri için teşekkür etti. 

Başbakan Saner kontrol amaçlı PCR testi yapmak üzere  Başbakanlık’ta bulunan kadın sağlık çalışanına da çiçek takdim ederek bu çiçeği tüm sağlık çalışanları adına takdim ettiğini belirterek bu dönemde koydukları üstün performans, çaba ve gayret için de tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.  Sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 21:19
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