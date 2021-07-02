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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Başbakan Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti

02 Temmuz 2021 Cuma 18:15
Başbakan Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti

SANER, TURİZM VE EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ 23 HAZİRAN İTİBARİYLE AŞILANDIĞINI, EYLÜL AYINDA İSE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANACAĞINI KAYDETTİ

Başbakan Ersan Saner, ülkede temaslar yapmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti nitelikli kabulde, Saner İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Koyuncu ve beraberindeki heyeti Başbakanlıkta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkede eğitim ve turizm olarak iki lokomotif sektör bulunduğunu, bu nedenle hükümet olarak eğitim ve turizm sektörlerine büyük önem verdiklerine işaret etti.

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Saner, Covid-19 pandemisi nedeniyle yükseköğrenimin eğitimleri çevrim içi olarak yapıyor olmasının ülke ekonomisine çok ciddi bir darbe vurduğunun altını çizdi ve öğrenci sayısında düşüş olmamakla birlikte yüz yüze eğitim konusunda yurt dışından arzu edilen öğrenci sayısının fiziki olarak adaya taşınamadığına vurgu yaptı.

Başbakan Saner, bu yıl çok farklı bir proje ortaya koyduklarına dikkati çekerek Anavatan Türkiye’nin gönderdiği aşılar ile birlikte toplumun yüzde 70’ni aşılamayı ve toplumsal bağışıklığı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünyada birçok ülkenin aşıya ulaşmadığı dikkate alındığında bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, 23 Haziran itibariyle eğitim ve turizm sektöründe bütün çalışanların aşılandığını belirtti ve Eylül ayında ise yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 20:13
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