banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Başbakan Saner İsrail’i kınadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İsrail’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını devam ettirmesini kınadı.

11 Mayıs 2021 Salı 18:45
Başbakan Saner İsrail’i kınadı
banner337

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İsrail’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını devam ettirmesini kınadı.

Saner, “uygar geçinen dünyanın İsrail’e ‘dur’ demesi gerektiğini” belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, İsrail saldırısı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı diledi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

banner341
“İsrail güçlerinin, dün akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması ve ardından meydana gelen olaylarda 9’u çocuk 20 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini şiddetle kınıyoruz.

Uygar geçinen dünya masum çocukların, sivillerin kanını döken, bölge ve dünya barışına zarar veren İsrail’e bir an önce dur demelidir. Kıbrıs Türk Halkı mazlum Filistinli kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanındadır. 1963 -1974 yılları arasında adada BM Barış Gücü görev yaptığı halde Kıbrıslı Türkler de benzer olayları Kıbrıslı Rumlar sayesinde yaşadı.

Anavatan Türkiye’nin Filistin konusunda verdiği mücadeleyi takdir ediyor, insanlık adına, barış adına başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha Türkiye’nin, garantör, tarihi sorumluluklarının bilincinde bir ülke olarak halkımıza, Devletimize verdiği askeri, mali ve ekonomik desteğin ne denli olduğunu bir kez daha halkımızın ve tüm ilgililerin dikkatine getirmek istiyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Büyükyılmaz: “El-Sen’i grevi durdurmaya çağırıyoruz”
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi himayelerinde iftar yemeği verildi
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı
DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı
Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor
Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim