Başbakan Saner İskele’de açık pazarda vatandaşlarla bir araya geldi

SANER: “ANAVATAN’IN DESTEĞİYLE CİDDİ ALTYAPI YATIRIMLARI PLANLIYORUZ”

Başbakan Ersan Saner, Anavatan Türkiye’nin desteği ile ülkede ciddi altyapı yatırımları planladıklarını belirterek, yatırımların en önemli kısmını Karpaz bölgesinin oluşturduğunu söyledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, İskele temasları kapsamında açık pazarı da ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Saner, pazar ziyaretinde gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “sorunların yerinde tespiti amacıyla İskele bölgesine verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini” söyledi.

“İMAR PLANI YENİDEN REVİZE EDİLECEK”

İskele bölgesinin gelişimini emin adımlarla sağlamaya çalıştığını ifade eden Başbakan Saner, daha önce yapılan imar çalışmasına atıfta bulunarak, tarımsal arazilerin nasıl korunacağı yönünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte çalışmalarının sürdüğünü, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edileceğini kaydetti. Saner, bu anlamda da yerinde gözlem yaptıklarını ifade etti.

Altyapı yatırımlarında Anavatan Türkiye’nin desteğiyle çok ciddi bir hamle yapmayı planladıklarını söyleyen Başbakan Saner, yatırım hamlesinin en önemli kısmını Karpaz bölgesinin oluşturduğunu, tüm çalışmaları yerinde gözlemlemek için de bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Larnaka Spor Kulübü arasında imzalanan rekreasyon projesi imza törenine de tanıklık ettiğini dile getiren Başbakan Saner, İskele Belediyesi’nin rekreasyon alanlarındaki başarısına dikkat çekerek, “Bu bölgedeki rekreasyon alanları diğer şehirler tarafından özlenen yatırımlardır” dedi.

Başbakan Saner, İskele Belediyesi ile İskele Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından spor kulübüne tahsis edilen araziye çok güzel bir rekreasyon alanı oluşturacağına emin olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, “Hükümet olarak, halkımızın sahip olduğu değerleri yine halkımızın kullanımına vermekten memnuniyet duyuyoruz. Proje tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “BÖLGE HALKINA VE ÜLKEYE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşmaya da yer verildi. Çavuşoğlu, Başbakan Saner ile bölgeye yaptıkları ziyaret kapsamında pazar yeri ziyareti de yaparak, halkla bir araya geldiklerini söyledi. Çavuşoğlu, İskele Larnaka Spor Kulübü’ne, rekreasyon amaçlı kullanılacak arazinin kiralanmasını öngören protokolü de imzaladıklarını belirterek, bölge halkına ve ülkeye hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’e, ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.