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Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkına ve ziyaretçilerine en iyi sağlık hizmetlerini sunabilmesi içi gereken neyse yapılacağını belirtti.

14 Mart 2021 Pazar 13:30
Başbakan Saner'in tıp bayramı mesajı
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UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, her koşulda olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
Saner, KKTC sağlık çalışanlarının kovid-19’la mücadelede yaptıklarının tarihe geçeceğinden emin olduğunu kaydetti.

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Başbakan Ersan Saner mesajında şunları kaydetti:
“Tüm insanların ve onlara hizmet vermek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek bir düzen oluşturmak için kurulan devletlerin en önde gelen amacı sağlıklı bir ömür ile sağlıklı bir toplumdur. Tarih boyunca insanoğlu hep daha iyi, daha sağlıklı bir ömür sürmenin peşinde olmuştur. İşte bu arayışta ve ileriye gidişte tıp dünyasının, tıp çalışanlarının büyük emeği ve katkısı vardır. Bunun en büyük kanıtını tüm dünya son bir yıldır yaşamaktadır. Dünya tarihinin en yaygın, en tehlikeli salgınını yaşadığımız son bir yıl içinde yine tıp dünyasının çalışmaları sayesinde umutlanabiliyor, doktorların, sağlık çalışanlarının üstün gayretleri ile en az sıkıntı ile bu süreci geçirmeye çabalıyoruz. Ülke olarak kovid-19 salgını ile mücadelede tıp çalışanlarımızın üstün gayretleri, Anavatan Türkiye’nin etkin desteği, hükümetlerimizin zamanında alığı doğru kararlar ve halkımızın bilinçli davranışları sayesinde dünyanın en başarılılarından biriyiz. Nüfusumuzun yüzde 15’nin üstündeki bir kısmını şu anda çift dozla aşılamış durumundayız. İnşallah bu oranı önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’nin bizlere sağlayacağı yeni parti aşılarla daha ileri noktalara taşıyacak, kısa süre sonra açıklayacağımız aşı programımızla ülkemizi bu konuda da dünyanın en iyileri arasında tutmaya devam edeceğiz. Bu noktada, gerek sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için Acil Durum Hastanesini yaparak halkımıza hediye eden, aşı konusunda bizlere çok büyük önem atfedip destek veren Anavatan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah yakında yine Türkiye’mizin büyük desteği ile başkent Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi’nin inşası projesinde de önemli adımlar atacak geleceği bugünden de iyi yapmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Halkımız rahat olsun; Bizler, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin halkına ve ülkemiz ziyaretçilerine en iyi sağlık hizmetlerini sunabilmek içi gereken neyse yapacağız. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kez daha her koşulda olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Bayramını kutlar, başarılarının devamını dilerim. KKTC sağlık çalışanlarının kovid-19’la mücadelede yaptıklarının tarihe geçeceğinden eminim. Tümüne teşekkürlerimi iletir, en derin saygı ve sevgilerimizi sunarım”.
 

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Son Güncelleme: 14.03.2021 15:51
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