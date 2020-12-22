Başbakan Saner ilk yurtdışı ziyaretini yapıyor

Başbakan Saner'in Ankara ziyaretinde görüşme programı henüz netleşmedi.
Oktay - Saner görüşmesi yarın öğleden sonra gerçekleşecek.
Başbakan Saner'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya gelmesi bekleniyor..
Başbakan Saner bu gece yarısı Ankara'ya gitmek için yola çıkıyor..
Başbakan Saner'in Ankara ziyaretinde görüşme programı henüz netleşmedi.
Oktay - Saner görüşmesi yarın öğleden sonra gerçekleşecek.
Başbakan Saner'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de biraraya gelmesi bekleniyor..