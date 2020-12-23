Başbakan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ortak basın toplantısı düzenledi

BAŞBAKAN SANER İLE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

OKTAY: "KKTC'YE 800 MİLYON TL'LİK NAKİT KAYNAK AKTARILACAK"

SANER, KAYNAĞIN KAMU HARCAMALARI, SAĞLIK, SAVUNMA VE DİĞER ALANLARDA KULLANILACAĞINI, YENİ HAVALİMANI, 500 YATAKLI HASTANE VE KARAYOLLARI İÇİN DE 2021'DE DESTEK VERECEKLERİNİ AÇIKLADI

SANER: “KKTC MALİYESİNE 800 MİLYON TL KAYNAK AKTARILACAK OLMASI EKONOMİ VE SAĞLIK ALANI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 800 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Oktay, kaynağın kamu harcamaları, sağlık, savunma ve diğer alanlarda kullanılacağını, ayrıca yeni havalimanı, 500 yataklı hastane ve ülke içi karayolları ulaşım için de 2021'de KKTC'ye destek vereceklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

OKTAY

Basın toplantısında ilk sözü alan Oktay, bugün KKTC'den çok değerli misafirleri ağırladıklarını ifade ederek, Başbakan Ersan Saner ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na başarılar diledi, yeni hükümetin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oktay, yeni hükümetin ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ifade ederek, "hoşgeldiniz, hayırlı olsun, inşallah yeni hükümet Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atacak. Yeni süreç hayırlı olsun. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızda arkanızda olacağız, Kıbrıs Türküyle her alanda birlikteyiz" dedi.

Bu zor dönemde Covid-19 salgını başta olmak üzere her alanda Kıbrıs Türkünü asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Oktay, aşılama sürecinin başında olduklarını ve salgının geride kalmasını ümit ettiklerini, 2021'e bu açıdan iyimser baktıklarını söyledi.

2021'de daha iyi bir tablo göreceklerine inanç belirten Oktay, bunun turizm ve ekonomi anlamında da olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

Oktay, dünyada olduğu gibi KKTC'de de sıkıntılar yaşandığını, ancak Türkiye olarak bu sorunların çözümü için Kıbrıs Türk halkının yanınızda olduklarını ifade ederek, bu konuda Kıbrıs Türk halkına müjde niteliğinde bir haber vereceğini kaydetti ve KKTC'ye kamu ödemeleri başta olmak üzere diğer ödemelerin yapılması ve ekonominin rahatlaması için 800 milyon TL kaynak aktarılacağını söyledi.

Oktay, bununla birlikte maaşlar dahil birçok sorunun çözüleceğine inanç belirterek, birlik ve beraberlik içinde sorunların aşılacağını ancak asıl arzusunun Türkiye Cumhuriyeti yardımlarının Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunması olduğunu belirtti.

Yol, su, tarımsal sulama, elektrik, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve sanayi yatırımları yanında kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması ve e- devlet alanında gelişmelerin hedeflendiğini ifade eden Oktay, bu konularda bütçe ve teknik destek verileceğini kaydetti.

“ULAŞIMLA ALAKALI YARIM KALAN PROJELER DE YENİ YILDA DEVAM EDECEK”



“ERCAN HAVALİMANINDAKİ ÇALIŞMALAR 7-8 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK”

Pandemi hastanesinin açıldığını, 500 yataklı hastane ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Havalimanındaki çalışmaların süreceğini ifade eden Oktay, bu konuda taahhüt verdi ve bu çalışmaların 7-8 ay içerisinde tamamlanacağını, KKTC'nin turizm alanındaki rekabetçiliğinin artırılacağını söyledi.

Oktay, 2021 bütçesi ile ilgili de KKTC'nin destekçisi olacaklarını ifade ederek, bütçenin hazır hale gelmesi için desteği sonuna kadar vereceklerini vurguladı ve "2021'de çok daha güzel günlerde görüşeceğiz" dedi.

MARAŞ

Oktay, Maraş ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirterek, sahil yolu ve Demokrasi Caddesinin şu anda açık olduğunu, yeni süreçte de yeni gelişmelerin olacağını dile getirdi.

SANER TÜRKİYE’NİN KIBRIS TÜRH HALKINA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Ersan Saner de, KKTC'de yeni hükümetin ilk ziyaretinin Anavatan'a yapılması geleneğini bugün gururla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına desteği için teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Oktay olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Anavatan'ın desteği olmadan KKTC olarak uluslararası alan ve içteki yatırımlarda başarılı olamayacaklarını ifade eden Saner, bu alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Eğitim, turizm, inşaat sektörü yanında bilişim alanında da değişim ve dönüşüme önem verdiklerini söyleyen Saner, bürokrasi ve zaman kaybının da önüne geçilecek e- devlet yatırımının ülke adına ciddi bir kazanım olacağını vurguladı.

“KKTC MALİYESİNE 800 MİLYON TL KAYNAK AKTARILACAK OLMASI EKONOMİ VE SAĞLIK ALANI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

KKTC maliyesine 800 milyon TL kaynak aktarılacak olmasının da ekonomi ve sağlık alanı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Saner, ayrıca 2021'de de ekonomik anlamda verilecek desteklere teşekkür etti.

Saner, ulaşım, havalimanı yanında ülkeye yeni bir hastane yapılması için verilen desteğe de teşekkür ederek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.