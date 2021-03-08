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Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”

08 Mart 2021 Pazartesi 16:00
Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”
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Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile imzalanan protokol uyarınca verilecek hibenin tamamının yatırımlara gideceğini, 750 milyon TL’nin savunmaya, 800 milyon TL’nin bütçe açığına aktarılacağını söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokole ilişkin eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Başbakan Saner, 8 Mart bağlamında konuşarak, kadınların yılda bir kez değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptıkları çalışmaları anımsattı.

Türkiye’den verilecek hibenin tamamının yatırımlara gideceğini, 750 milyon TL’nin savunmaya 800 milyon TL’nin bütçe açığına aktarılacağını söyleyen Saner, Türkiye ile imzalanan protokolün esas amacının KKTC kurumlarının kapasitesinin artırma, bütçe açığının giderilmesine katkı sağlamak gibi amaçları olduğuna işaret etti.

Altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaca işaret eden Saner, protokolde yer alan taahhütlere değindi, örneğin istimlak sorunu çözülmeden yol çalışmalarının tamamlanamadığına işaret etti.

Başbakan Saner, protokolde murat edilenin açıkça belirtildiğini de söyledi.

MEDYAYA KATKI

Medyaya yapılacak katkı konusundaki sorulara da yanıt veren Saner, eğer 1 milyon TL bulunmazsa tüm yayın organlarının uyduya çıkışının durmasının gündemde olduğunu, bu rakamın uydu katkı payı için olduğunu belirtti.

Saner, bununla ilgili tüzüğü de paylaşacaklarını söyledi.

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Ersan Saner, icra taksit mazbata konusunu değerlendirdiklerini, olayın yasal boyutu nedeniyle adım atmadıklarını dile getirdi.

Başbakan Saner 1,500 TL’lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getireceklerini de ifade etti.

“Protokolü biz imzaladık, siz neden imzalamadınız” gibi tartışmalara girmek istemediğini söyleyen Saner, esas olanın vatandaşa hizmet vermek olduğunu belirtti.

“DAİRELERDE KURUMSAL HAFIZA ORTADAN KALKTI”

Dairelerde kurumsal hafızanın ortadan kalktığını dile getiren Saner, bu sorunu çözmek için gerekli çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Saner, mevcut müşavirlerin müdür olabilmeleri için ek maddeler konup konamayacağının de ele alınacağını dile getirdi.

Reel sektöre yapılacak katkılara işaret eden Başbakan Saner, örneğin işini kaybeden bir bahçıvana yapılacak katkının da bu rakamların içinde olduğunu anlattı.

Açılacak ihalelere KKTC firmalarının da katılabilmesi için görüş birliği bulunduğunu söyleyen Saner, işlerin KKTC’de çok daha uygun rakamlarla yapılabileceğini de ilettiklerini belirtti.

Saner bir soru üzerine, fiberoptik projesinin hayata geçeceğini dile getirerek, medya kuruluşlarına kullandırılacak kaynaklar konusunda bir soru üzerine konuyla ilgili bir tüzük hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 17:14
Anahtar Kelimeler:
MeclisErsan Saner
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