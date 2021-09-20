Başbakan Saner, Hatay'da temaslarda bulunuyor

Başbakan Ersan Saner, dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğinde konuşan Saner, gazilerin gününü kutladı.

Kıbrıs gazilerini gördüğü için duygulandığını dile getiren Saner, Kıbrıs Türk halkının selam ve sevgilerini getirdiğini belirtti.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yollarına devam edeceklerini dile getiren Saner, "'Mavi Vatan' dediğimiz ve şu an da dünyanın gözünün olmuş olduğu Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı, Türk ulusunun hak ve çıkarları olarak kabul edip devam ettiğimizi de bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Saner, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, İskenderun sahilinde bulunan Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti.

İskenderun Limanı ve Demir Çelik Fabrikasında inceleme yapan Saner, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Saner'in inceleme ve ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Ersan Saner, dün Payas Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Hatay'a gelen Başbakan Saner, ziyarete gittiği Payas ilçesinde, belediye binası girişinde Payas Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından karşılandı.

Saner, Belediye Başkanı Altan'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Altan, Saner'e çeşitli hediyeler verdi.

Saner, daha sonra Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.