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Başbakan Saner hastaneden taburcu oldu

Başbakan Ersan Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın sabah Başbakanlık’ta, görevinin başında olacağını kaydetti.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:35
Başbakan Saner hastaneden taburcu oldu
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Göğsünde baskı şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan Başbakan Ersan Saner, hastaneden taburcu oldu.

Başbakan Saner, hastaneden ayrılırken basına açıklama yaptı. Başbakan Saner’e, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile anjiyoyu gerçekleştiren ekibin başında olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış eşlik etti.

Başbakan Ersan Saner, sabah saatlerinde göğsünde hafif baskı hissetmesinden dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kontrole gittiğini, daha ileri tetkik yapmak amacıyla kendisine anjiyo yapıldığını kaydetti.

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Doktorunun ifadesiyle anjiyosunun çok başarılı geçtiğini belirten Saner, “Allaha çok şükür, gördüğünüz gibi çok iyiyim. Hiçbir damarımda herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla merak edilecek bir şey yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış’a, ekibine, Başhekim Dr. Adil Özyılkan’a teşekkür ederek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemiz tam donanımlı ve halkımıza her türlü hizmetleri sunuyor. Halkımıza verdiği hizmetlerden dolayı da tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendisine kalsa bugün görevinin başına döneceğini ama doktorunun yarına kadar dinlenmesini önerdiğini belirten Başbakan Saner, yarın sabah görevinin başında olacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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