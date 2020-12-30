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Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:37
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
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BAŞBAKAN SANER, HALKI ALINAN KARARLARA UYMAYA ÇAĞIRDI

BAŞBAKAN SANER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

“BU SÜREÇTE KREŞLER AÇIK KALACAK”

Başbakan Ersan Saner, halkı, ülkede artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla alınan yeni kararlara uymaya çağırarak, “Bu zor dönemeci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısıyla duyuran Başbakan Saner’e, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

Son günlerde Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesi üzerine dün akşam Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ivedilikle toplanıp kararlar aldığını; hükümetin de bu kararları uygun bulduğunu belirten Saner, alınan karalara halkın uymasının ardından sürecin rahat atlatılacağına inandığını belirtti.

Başbakan Saner tarafından da açıklanan kararlar şöyle:

“1. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2.9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alınmıştır. Karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10/01/2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verilmiştir. Denetimlerde ev karantinası kurallarına uymadığı tespit edilenler hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılacaktır. Bu aileler belirtilen tarihe kadar evlerine misafir kabul etmeyeceklerdir.

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3. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir.

4. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31/12/2020-18/01/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) durdurulmuştur. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecektir.

5. Güney Kıbrıs’ta son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile 31/12/2020 tarihinden 10/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacaktır. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10/01/2021 tarihine kadar iptal edilmiştir.

6. 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil)  gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05.00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

7. 31/12/2020 tarihinden 03/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil)  evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştır.

8. 29/12/2020 tarih ve 237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verilmiştir.”

SANER HALKIN YENİ YILINI KUTLADI

Başbakan Ersan Saner, halkın bu kararlara uyum göstereceğine yürekten inandığını ifade ederek “Bu zor dönemeci hep birlikte üst kurulun kararlarıyla atlatacağımıza olan inancımı belirtmek isterim” dedi.

Saner, halka hayırlı ve mutlu yıllar diledi.

Alınan kararlar çerçevesinde kreşlerin açık olup olmayacağının sorulması üzerine de Başbakan Saner, kreşlerin açık kalacağını söyledi.

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