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Başbakan Saner, görev süresi sona Eren Kayral’ı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, yaş haddinden dolayı görev süresi sona eren Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ı kabul etti.

12 Ağustos 2021 Perşembe 17:15
Başbakan Saner, görev süresi sona Eren Kayral’ı kabul etti

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Saner, her görevin son bulacağı bir nokta bulunduğuna işaret ederek, “Sizlerin görevinin son bulması tamamen yaş haddine dayanmakta. Sizinle değişik bakanlıklarda ara kesit noktaları oluşturduğumuz projeler üzerinde büyük bir keyifle çalıştım” dedi. 

Üzerinde çalıştıkları projelerle ülkeye birçok yeniliklerin gelmesini sağladıklarına vurgu yapan Başbakan Saner, bunun başında İçişleri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının ortak projesi olarak iki nokta arasındaki kamera sistemlerinin devreye konulduğunu, bunun ülke için yapılan en önemli icraatlardan bir tanesi olduğuna inandığını söyledi.

Saner, “Buna benzer birçok konuda sizler de ülkemize hizmetlerde bulundunuz. Son olarak ise Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı olarak görev yaptınız. Halkım ve hükümetim adına vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Bu hizmetleriniz unutulmayacaktır” dedi.

Başbakan Saner, 46 yıllık bir devlet yaşamının her zaman bürokraside yaşanılacak bir durum olmadığını, bu rekorun kolay kolay kırılamayacağını ve bunun ayrı bir onur olduğunu belirtti.

“Kamuda yetişen genç arkadaşların ‘nasıl iz bırakmamız gerekir?’ sorusuna cevap olarak sizin bugüne kadar vermiş olduğunuz hizmetleri özümsemelerini öneririm. Bunun fazlası ile yeterli olacağı düşüncesindeyim.” diyen Saner,  Kayral’a sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik yaşamı diledi.

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Saner, şöyle devam etti:

“Kamu Hizmeti Komisyonu’nda görev yaparken ortaya koyduğunuz adilane yaklaşımı ve ekibinizle birlikte adaletli bir şekilde kamu görevlilerinin başarısı oranında devlet kurumlarına girmiş olduğunu takdirle gözlemledim. Bu konuda aldığınız kararları her zaman alkışladım. Ekibinizle birlikte şeffaf dürüst bir şekilde bir Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı yaptığınız için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum”

KAYRAL: “İŞLERİN AKSAMAMASI İÇİN BİR PROGRAM YAPTIK”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral,  yaş haddinin dolması ve görev süresinin dolması dolayısıyla Başbakan Saner’e veda ziyareti yaptığını, komisyonunun sıkıntılı bir dönemden geçerek iki seçim yasağı ve pandemi önlemlerine rağmen özveriyle çalışarak işleri belirli noktaya getirdiğini söyledi.

Görevden ayrılırken işlerin aksamaması için program yapıldığını bunun devam etmesi halinde hiçbir konuda aksaklığın yaşanmayacağını ifade eden Kayral, pandemiden dolayı neler olacağını bilmediklerini ancak ayrılırken yerine gelecek kişinin bir düzen bulmasını istediklerini belirtti.

Kayral,  1 Şubat 1975’ten beridir, 46 yılı aşkın kamu görevinde bulunduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 12.08.2021 19:31
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