Başbakan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Saner, hastane çalışanlarına ve bölge halkına, hastahanede eksik olan anjiyografi cihazının alınması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, hükümetin bu konuda gerekeni yapacağı müjdesini verdi.

Başbakan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, hastalara acil şifalar diledi.

BAŞBAKAN SANER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Ersan Saner, hastaneye gidişinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve diğer görevliler tarafından karşılandı. Başbakan Saner, Başhekim Kalfaoğlu eşliğinde servisleri ziyaret ederek, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, emeklerinden dolayı tüm sağlık görevlilerine teşekkür etti. Başbakan Saner, hastanede tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Başkana Ersan Saner, hastanede yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ifade etti. Saner, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olduğunu, hastanenin de Gazimağusa’dan Dipkarpaz’a kadar KKTC’nin en geniş bölgesine hizmet verdiğini, yetki ve sorumluluk alanlarının büyük olduğunu söyledi.

“Doktor arkadaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum” diyen Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı ile birlikte halka daha iyi hizmet vermek için geçmişten günümüze ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Başbakan Saner, hastanede daha önce görev yapan ve şuan hayatta olmayan başhekim, doktor ve tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diledi.

KKTC AŞILAMADA AVRUPA’DA İKİNCİ

Ersan Saner, KKTC’nin, Covid-19 salgınıyla mücadelede dünyanın önde gelen başarılı ülkeleri arasında olduğuna işaret etti. Başbakan Saner, KKTC’nin, Avrupa ülkeleri arasında, toplumunun yüzde 15’ini iki doz aşılayan ikinci ülke konumunda olduğunu, bunların, Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının başarısı olduğunu belirtti.

Saner, yarın, Sağlık Bakanı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret edecekleri bilgisini de verdi.

BAŞBAKAN SANER, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NE ANJİYOGRAFİ CİHAZI ALINACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ

Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutlayan Başbakan Ersan Saner, kendisinden, hastanede eksik olan anjiyo cihazının talep edildiğini ifade ederek, kısa süre önce anjiyo geçiren birisi olarak, Dipkarpaz’da yaşayan bir vatandaşın benzer bir durumla karşılaştığında Lefkoşa’ya ulaşmasında ortaya çıkabilecek sıkıntıları çok iyi anladığını dile getirdi.

Saner, hükümet olarak, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne anjiyografi cihazı alımı için gereken çalışmaları başlatacaklarının müjdesini verdi. Lefkoşa’ya da 500 yataklı hastane projesini gelecek aylarda başlatacaklarını ifade eden Başbakan Saner, hükümet olarak sağlık altyapılarının geliştirilip halka kaliteli hizmet vermede çok iddialı olduklarını belirtti.

BAŞHEKİM KALFAOĞLU: ANJİYOGRAFİ CİHAZI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu da, Covid-19 gölgesinde ikinci tıp bayramını kutladıkları, bu anlamlı günde Başbakan Ersan Saner’in ziyaretinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kalfaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin İskele ve Karpaz’la birlikte 85 bin nüfusa hizmet verdiğini, anjiyografi cihazının olmamasının kardiyoloji hastaları açısından büyük sıkıntı yarattığını anlattı. Kalfaoğlu, Başbakan Saner’den anjiyografi cihazı sözü aldıklarını, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek teşekkür etti.