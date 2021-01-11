Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
banner376

Başbakan Saner erken seçim önerdi

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerisi yaptı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:46
Başbakan Saner erken seçim önerdi
banner337
banner351

BAŞBAKAN SANER ERKEN SEÇİM ÖNERDİ

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE CANALTAY YİNE YETERLİ OY ALAMADI

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerisi yaptı.

banner341
Cumhuriyet Meclisi'nde 48 milletvekilinin katılımıyla Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay 19 kabul, 27 ret ve 2 çekimser oyla gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Canaltay için salt çoğunluğun 1 fazlasının ret oyu çıktığını kaydederek başkanlık seçiminin ertelediğini açıkladı.

Daha sonra kürsüye gelen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, erken seçime gidilmesini önerdiğini açıkladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: "Tatar Kıbrıs konusunu tek başına yönetemez"
Erhürman: "Tatar Kıbrıs konusunu tek başına yönetemez"
Meclisi Başkanlığı seçimleri 2.turu yapılıyor
Meclisi Başkanlığı seçimleri 2.turu yapılıyor
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı
TÜRK-SEN, görev şehitlerini andı
BAY-SEN, BRTK’nın girişinde pankart asma eylemi ile basın açıklaması yaptı
BAY-SEN, BRTK’nın girişinde pankart asma eylemi ile basın açıklaması yaptı
İskele Belediyesi’nin Long Beach Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başlandı
İskele Belediyesi’nin Long Beach Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başlandı
3 sendikadan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili ortak açıklama
3 sendikadan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili ortak açıklama
Tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlama etkinliği gerçekleştirildi
Tarımsal öğretimin başlangıcının 175. yılı kutlama etkinliği gerçekleştirildi
Mağusa Gençlik Birliği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi
Mağusa Gençlik Birliği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim