Başbakan Saner emekliye ayrılan Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu için düzenlenen törene katıldı

Başbakan Ersan Saner, bugün itibariyle emekliye ayrılan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu için düzenlenen törene katılarak, hizmet anı plaketi sundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre 32 yıldır kamu görevinde çeşitli kademelerde görev yapmış olan ve 2010 yılından beri Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürütmekte olan Ömer Aydın Köseoğlu için Başbakanlık Şeref Salonu’nda bir tören düzenlendi.

Açıklamada, törende duygusal anlar da yaşandığı, anıların paylaşıldığı bildirildi.

Törende konuşan Başbakan Ersan Saner, Köseoğlu’na bugüne kadar göstermiş olduğu çaba, çalışma ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hizmet anı plaketi sundu.



Başbakan Saner Ömer A.Köseoğlu’nun çok değerli bir bürokrat olduğunu ve kendisiyle Bakanlık yaptığı dönemde de Ekonomik Protokoller vasıtasıyla çalışma imkanı bulduğunu, bugüne kadar özveriyle ve meşakkatli bir görevi başarıyla sürdürdüğünü anlattı.Saner, Köseoğlu’nun kamuda iz bırakan bir kaç bürokrattan biri olduğuna da dikkati çekerek bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi.Törende bir veda konuşması yapan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu, “Memuriyet hayatımda ilkem hep disiplinli, dürüst ve adil olmak, çalışmak ve kamunun menfaatlerini koruyarak devleti güçlü kılmak olmuştur. Çünkü biliyordum ki güçlü ve adil bir devlet vatandaşına halkına refah, huzur ve mutluluk getirebilirdi. 32 yıllık kamu hizmetim esnasında üzerimde emeği olan eski müdürlerime, müsteşarlarıma, çalışma arkadaşlarıma, eski ve yeni bakanlarıma ve Başbakanlarıma ve Cumhurbaşkanlarıma sonsuz teşekkürler ederim” dedi.