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Başbakan Saner, Ekonomik Örgütler Platformu ve DAÜ ile LAÜ rektörlerini kabul etti

13 Ağustos 2021 Cuma 17:00
Başbakan Saner, Ekonomik Örgütler Platformu ve DAÜ ile LAÜ rektörlerini kabul etti

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan toplantıya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel de katıldı.

Toplantıda, vakıf üniversiteleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yer aldı.

Başbakan Ersan Saner, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm ile yüksek öğrenimde neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Vakıf üniversiteleri ve ekonomik örgütlerin katıldığı toplantıda yol haritası ile yapılması gerekenleri değerlendireceklerini ifade eden Saner, Eylül ayında ana hedefin, yüz yüze eğitimin başlaması olduğunu vurguladı.

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Bu konuda Sağlık ve Eğitim Bakanlarının da gerekli açıklamaları yaptığını ancak yaşanan kaygıyı anladığını, herkesin ülke çıkarını düşündüğünü ifade eden Saner, yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayacağını, bu amaçla hükümet olarak üçüncü ülke vatandaşı öğrencinin aşılanması için de 40 bin doz aşı ayırdıklarını söyledi.

Saner, ülke ekonomisinin canlanması için her türlü kararı hızlı bir şekilde üreteceklerini de kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, ekonomik örgütler platformu olarak eğitimde bu yılı da kaybetmemek arzusunda olduklarını kaydetti.

Deniz, hem üniversite hem de hükümetten yüz yüze eğitimin başlaması için zaman kaybetmeden çalışmalar yapılmasını gerekli mesajların verilmesini ve öğrenci akışının sağlamasını beklediklerini söyledi.

“Bu yılı da kaybetmek istemiyoruz” diyen Deniz, bu alanda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 19:01
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