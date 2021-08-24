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Başbakan Saner Ekonomi Kurulu ile biraraya geliyor

Ekonomi Kurulunun toplantısı bugün 16.00'da gerçekleştirilecek.

24 Ağustos 2021 Salı 10:03
Başbakan Saner Ekonomi Kurulu ile biraraya geliyor

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Örgütleri ile bugün Ekonomi Kurul toplantısında bir araya gelecek..

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Başbakanlık’ta yer alacak toplantı saat 16.00’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, Koronavirüs ile mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve Devlet’in sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak.

Başbakan Saner, geçtiğimiz Perşembe günü, ekonomik örgütleri bugün yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerEkonomi Kurulu
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