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Başbakan Saner Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

12 Ocak 2021 Salı 19:30
Başbakan Saner Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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BAŞBAKAN SANER DENKTAŞ’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

“KIBRIS KONUSUNDA, KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN BİZLERE ÖĞÜTLEDİĞİ GİBİ EGEMENLİĞİMİZDEN, DEVLETİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEMELİYİZ”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Başbakan Saner, yayımladığı mesajda “Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş bir lider, eşi az bulunan bir Devlet ve dava adamıdır. Rauf Denktaş milli mücadelenin her aşamasında önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan, yaptığı değerli hizmetler çok iyi bilinmesi gereken kıymetli bir şahsiyettir” dedi. 

Rauf Denktaş’ın hizmetlerinin unutulmaması gerektiğini, yaptıklarının iyi araştırılarak öğrenilmesi gerektiğini, kaydeden Saner, “Onun mücadeleci yapısı, araştırmacılığı, bilgiye ve çalışkanlığa verdiği değer, yüksek tarih şuuru ve kararlılığı gelecek nesiller için yol gösterici olmalıdır” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile siyasi eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devleti kurma niyetinin bulunmadığını kaydeden Saner, 
Kıbrıs Türk halkının devletine; Anadolu’daki kardeşlerine güvenerek sürdürdüğü mücadele, 1974 Barış Harekatı ve Türkiye’nin desteği ile kavuştuğunu ifade etti.

Saner, “Ama bütün bunlara rağmen, eğer bazı aldatmacalara uyar can alıcı noktaları göz ardı eder, tavizler verirsek gelecek nesiller bunun bedelini çok ağır ödeyecektir. Kıbrıs konusunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bizlere öğütlediği gibi egemenliğimizden, devletimizden asla taviz vermemeli, Anavatan Türkiye ile birlikte milli dava yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı bir kez daha özlem ve rahmetle anarız” dedi.

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