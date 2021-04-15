Başbakan Saner'den seçim tarihi konusunda açıklama

Başbakan Hamza Ersan Saner, hiç kimsenin bir ara seçim yapılmasını istemediğine dikkati çekerek “ancak neticede irade meclistedir…” dedi.

Saner , YDP ile seçim tarihi konusunda bir ihtilaf mı var?” sorusuna karşılık Bakanlar Kurulundaki mutabakata işaret ederek “Bu konuda bunun dışında bir şey söylememe gerek yok sanırım” diye yanıt verdi.

Muhalefet partileri ise seçim tarihi konusunda biraz daha aceleci..

CTP Haziran ayı konusunda ısrarını korurken, HP Ağustos diyor. TDP’li yetkililer ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uygun göreceği en erken seçim tarihi beklentisinde…

Hükümet ise Nisan 2022’de ısrarlı.

Basına yansıdığına göre hükümet bu konuda Meclise 3 Nisan 2022 tarihini önerdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ise seçim konusunda koalisyon protokolüne işaret ederek Ekim tarihinden bahsetmesi bu konuda kafa karışıklığına neden oluyor.

Öte yandan önümüzdeki hafta Mecliste seçim tarihinin nihai olarak belirlenmesi gerekiyor aksi halde Haziran ayında hukuki bir gereklilik olarak ara seçim gündeme gelecek.