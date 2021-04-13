Başbakan Saner'den değerlendirmeler

Başbakan Ersan Saner, yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kolları sıvadıklarını ifade ederek, “KKTC’yi daha müreffeh bir duruma getirmek bizim en önemli hedefimizdir” dedi.



Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün akşam telefonda konuştuklarını ve çalışmaları gözden geçirdiklerini açıkladı.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin gönderdiği 100 bin doz aşı ile toplumun yüzde 25’inin çift doz aşılandığını, bu oranla AB ülkeleri arasında üçüncü sırada olunduğunu belirten Başbakan Saner, Anavatan’dan kısa süre içinde 40 bin doz aşının daha geleceğini söyledi.



“BOYNUMUZU GİYOTİNİN ALTINA KOYARAK BU İŞLERE BAŞLADIK”

Covid-19 koşullarına ve devletin gelirlerinin azalmaya başladığı bir dönemde hükümete geldiklerine işaret ederek, “Bu hükümeti kurarken elimizi değil, boynumuzu giyotinin altına koyarak bu işlere başladık. Kolay bir süreç yönetmiyoruz. Bunu herkesin takdir ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ülke ekonomisinin ağırlıklı olarak turizm ve yükseköğretime dayandığını ifade ederek, göreve gelir gelmez ülkeye nasıl turist ve öğrenci getirebiliriz çalışmasına başladıklarını anlatan Başbakan Saner, dün itibariyle KKTC’ye 10 bin 987 öğrencinin geldiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 patlamışken uçakların gelip gitmeye devam ettiğine değinerek, önce sağlık diyerek ülke ekonomisinin kendi içerisinde dönmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Başbakan Saner, 15 Nisan’da da kapalı devre turizmin başlayacağını söyledi.



“DÜNYADA BİR İLK, BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Göreve geldiklerinde ortaya koydukları vizyonu adım adım gerçekleştirdiklerini belirterek, elektronik bileklik uygulamasını dün başlattıklarını dile getiren Başbakan Saner, “Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz, başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Elektronik bileklik uygulamasıyla ilgili bilgi de paylaşan Başbakan Saner, “Çok ciddi harcamalar yapıp bu işi yapmaya çalışıyorduk. Elektronik bir çağda yaşıyoruz, teknolojiden faydalanarak kontrole başlıyoruz” diye konuştu.



“ARA SEÇİME KARŞIYIZ, ERKEN SEÇİM TARİHİNDE KARARLIYIZ”

Ara seçim ve erken seçim konusuyla ilgili sorular üzerine, hükümetin adının “erken seçim hükümeti” olduğunu hatırlatan Başbakan Saner, hükümet ortakları ile bugün erken seçim tarihini görüşüp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirdikten sonra Meclis’e sunacaklarını söyledi.

UBP olarak, bir yıl görev yapacak bir milletvekili için mevcut koşullarda 10 milyon TL harcanarak bir ara seçim yapmayı asla düşünmediklerini vurgulayan Başbakan Saner, bir milletvekilinin Meclis’te çoğunluğu değiştirmeyeceğini, UBP olarak haklarından feragat ettiklerini belirterek, “Erken seçim tarihinde kararlıyız, ara seçimi asla düşünmüyoruz” dedi.

Başbakan Saner, erken seçim tarihi konusunda Başsavcı’dan görüş istendiğini de belirtti.

Başbakan Saner, başka bir soru üzerine, “YDP kurultayının sonucu hükümeti etkilemez, UBP-DP-YDP hükümeti görevinin başındadır, ülkeye hizmet adına çalışmalarına devam ediyor” dedi.



“NİSAN AYI MAAŞLARI YÜZDE 10.65 ARTIŞLA ÖDENECEK”

Sendikaların eylemleriyle ilgili sorular üzerine, sendikaların biraz daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Başbakan Saner, mevcut ekonomik şartlarda bütçeyi çok iyi kullanmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Saner, daha önce üç ay dondurulan hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yüzde 10.65 artışla eklenerek ödeneceğini söyledi.





“KARAYOLLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ FİİLEN BAŞLADI”

Türkiye ile imzalanan protokollerle ilgili değerlendirme de yapan Başbakan Ersan Saner, imzalanan protokollerin şu an birer birer uygulamaya girdiğini, protokol kapsamında yıllardır bekleyen karayollarının iyileştirilmesinin fiilen başladığını aktardı.



“FUAT OKTAY İLE DÜN GECE GÖRÜŞTÜK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün akşam telefonda konuştuğunu ve çalışmaları gözden geçirdiklerini açıklayan Başbakan Saner, projelerin sürdüğünü, Lefkoşa’ya 500 yataklı devlet hastanesi yapılması projesinin kasım ayına kadar tamamlanacağını, Türkiye’nin 100. yılında; 2023’te hastanenin hizmete açılacağını söyledi.

Türkiye’den gelen suyu Güzelyurt ve Mesarya Ovası’na taşıyacak sulama tünelinin yapımının da son aşamaya geldiğini açıklayan Başbakan Saner, “Yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kolları sıvamış durumdayız. Yolumuzda ilerlerken muhalefetin neler söylediği bizi çok da bağlamaz, KKTC’yi daha müreffeh bir duruma getirmek bizim en önemli hedefimizdir” dedi.



“GÜNEY KIBRIS’IN KKTC’YE NASIL BAKTIĞININ GÖSTERGESİ”

KKTC’ye şu ana kadar 120 bin doz aşı geldiğini, bunun 100 bin dozunu anavatan Türkiye’nin gönderdiğini ifade eden Başbakan Saner, Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye aktarması gereken oranda aşı aktarmadığını kaydetti. Başbakan Saner, “5+1 Cenevre toplantısına giderken Güney’in hala daha Kuzey’e nasıl baktığının en önemli göstergesi, sağlık konusunda bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılması gereken aşıların aktarılmaması en önemli göstergedir” dedi.

Anavatan’dan kısa süre içinde 40 bin doz aşının daha geleceğini belirten Başbakan Saner, Türkiye’den sağlanan aşılarla toplumun yüzde 25’ini aşılayan tek ülkenin KKTC olduğunu, bu oranla AB ülkeleri arasında üçüncü sırada olunduğunu söyledi.



“CENEVRE’YE İKİ EGEMEN DEVLET TEMELİNDE KATILACAĞIZ”

“Aşı konusunda bile bizimle gerekli paylaşımı yapmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, 5+1 Cenevre’ye giderken bir şey beklememizin de çok mümkün olmadığını görüyorum” diyen Başbakan Saner, Cenevre görüşmesine iki egemen devlet temelinde katılıp, KKTC’nin bir 50 yıl daha masada kaybedecek zamanı olmadığını söyleyeceklerini kaydetti.



“DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARIMIZI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güney Kıbrıs’a, adanın etrafındaki hidrokarbon yataklarını paylaşmak için geçmişte uzattıkları eli Rum tarafının tutmadığını dile getiren Başbakan Saner, “Onlar kabul etmedi diye oturup bekleyecek değiliz” dedi.

Rumların esas derdinin Kıbrıs’ta Türklerle bir şey paylaşmamak olduğunu kaydeden Başbakan Saner, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.



“MARAŞ EZBER BOZAN BİR POLİTİKA”

Maraş’ın, Kıbrıs’ta Türk tarafının ezber bozan bir politikası olduğunu söyleyen Başbakan Ersan Saner, bu politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıllardır BM masasında çözüm için çaba sarf eden Kıbrıs Türk halkının haklarını almasına dünyanın engel olduğunu anlatan Başbakan Saner, “Maraş, dünyaya, bizimle birlikte bir şey yapma düşüncesinde değilseniz biz de kendi ülkemiz içerisinde gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz mesajı vermek adına, ezber bozan politikalardır, uygulamaya devam edeceğiz” dedi.



