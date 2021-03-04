Başbakan Saner'den başsağlığı mesajı

Başbakan Ersan Saner, bugün Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a birer mesaj göndererek elim olaydan dolayı duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre Başbakan mesajlarında şöyle dedi:

“Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit, 4 askerin de yaralandığı haberini derin bir teessürle öğrendim

Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim

Aziz Türk Milletinin ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun.”