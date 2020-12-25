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Başbakan Saner DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’ı kabul etti

25 Aralık 2020 Cuma 21:49
Başbakan Saner DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’ı kabul etti
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BAŞBAKAN SANER DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HOCANIN’I KABUL ETTİ

SANER’E ZEYTİN FİDANI HEDİYE EDİLDİ

Başbakan Ersan Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nu kabul etti.

Başkanlık Müsteşarı Suat Yeldener’in de hazır bulunduğu kabulde, Başbakan Saner’e yeni yıl hediyesi olarak zeytin fidanı takdim edildi.

SANER

Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün Kıbrıs’ta üniversite tarihinin başlangıç noktası olduğunu belirterek, DAÜ’nün ayrıca Mağusa kentinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ’nün ülkenin en önemli öğrencilerinin yetiştirilmesine imkan yaratan üniversitelerin başında geldiğini dile getiren Saner, Hocanın’ı ve eğitim kadrosunu özverisinden dolayı kutladı.

Üniversitelere yurt dışından gelen öğrencilerin, KKTC’nin tanınması için birçok ülkede farklı girişimler yapmalarına rağmen KKTC’nin elçisi gibi davrandığına vurgu yapan Saner, bundan dolayı DAÜ’ye ve üniversitelere teşekkür etti.

DAÜ’nün en önemli bir başka özelliğinin de ülkedeki en büyük donanıma sahip üniversitelerin başında gelmesi olduğunu kaydeden Başbakan Saner, bunun eğitim açısından kalite ve sayı anlamında diğer üniversitelerle mukayese edildiğinde çok önemli bir artı olduğunu kaydetti. Saner, bütün üniversitelerin aynı seviyeye gelebilmesi için devlet olarak üzerlerine ne düşerse yapacaklarının altını çizdi.

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DAÜ’nün devlete birçok konuda bilimsel destek sağladığına da işaret eden Saner, bunu takdir ettiğini, ilişkilerinin de artarak devam edeceği inancını dile getirdi.

Zeytin fidanı hediyesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Saner, zeytin ağacının Kıbrıs Türk Halkı’nın bağrından kopan bir ağaç olduğunu belirtti. Zeytin ağacının en önemli özelliğinin göz tutmaması için kullanılması olduğunu söyleyen Saner, “sizleri verdiğiniz hizmetlerde kimsenin gözünün tutmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HOCANIN

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın da, yoğun gündeminin arasında kendilerini kabul ettiği için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sunarak, verilecek hizmetler için şimdiden teşekkür etti, başarılı icraatlar temenni etti. Hocanın, “eminim başarılı çalışmalar meyvesini verecek” dedi.

DAÜ olarak hayırlısı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini ifade eden Hocanın, aynı zamanda ilk icraatlar arasında Bakanlar Kurulu kararlarında DAÜ’nün 2020 bütçesinin onaylanması nedeniyle Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Üniversitenin bu dönemde en iyi hizmeti vermek adına kararlar aldığını ve kurumsal yapısını koruduğunu kaydeden Hocanın, pandemi döneminde çok çalışarak kayıtlı öğrenci sayısının artırıldığını belirtti. Hocanın, önümüzdeki dönemde devletle iş birliği içinde adımlar atmak istediklerini söyledi.

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olduğunu ve dünya çapında başarıları bulunduğunu dile getiren Hocanın, devlete ilgili alanlarda katkı koymaya hazır olduklarını bildirdi. Hocanın, toplumsal olarak da çalışmalara katkı koymaya devam ettiklerini ve bunu artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hocanın, yeni yıl nedeniyle tüm çalışanlara, yönetsel, idari, akademik personele geleneksel yılbaşı hediyesi yerine bu yıl değişiklik yaparak, çevreci bir yaklaşım çerçevesinde zeytin fidanı armağan ettiklerini anlattı.

Dernek ve kurumlara da zeytin fidanı hediye ederek, yaklaşık 3 bin fidanı ülkeye ekilmek üzere ulaştırdıklarını kaydeden Hocanın, zeytinin, barışın, kalıcılığın, bereketin simgesi olduğuna dikkat çekti.

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