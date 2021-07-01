Başbakan Saner BRT'ye açıklamalarda bulundu

Başbakan Ersan Saner, hükümetin şu anda bir kriz yaşadığını ifade ederek, “Biz bu hükümeti kurarken azınlık hükümeti olarak kurduk. Evet, şu an bir kriz yaşanıyor ama kısa sürede atlatacağız. Koalisyon ortaklarımız DP ve YDP ile temaslarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

"DP, KENDİ KARARINI ÜRETMELİDİR"

Başbakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa sürecini değerlendirerek, “Koral Bey sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. Ben Fikri Bey ve Serdar Bey ile görüştüm. DP, kendi kararını üretmelidir… Ancak 10 gün içerisinde bu atamayı gerçekleştireceğim. Bertan Bey benim gündemime Serdar Bey ile konuşmasından ötürü girdi. Ancak Bertan Bey, YDP’nin vekilidir DP’nin değil…” dedi.

“ŞARTLAR BİZİ ERKEN SEÇİME ZORLARSA KULAK ARKASI ETMEYİZ”

Erken seçim konusunda da açıklamalarda bulunan Saner, “UBP hiçbir zaman seçimden kaçmadı, şimdi de kaçmaz… Seçime en hazır parti de UBP’dir…” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin seçim tarihinin belirlenmesi kapsamında kurulan Ad-Hoc Komiteye destek ve üye vermediğini de belirten Saner, “Biz de komitede oturduk, 3 Nisan 2022 tarihini ürettik, son sözü Genel Kurul’a bıraktık. Şayet şartlar bizi erken seçime zorlarsa kulak arkası etmeyiz, gerekeni yaparız. Sonuç itibariyle seçimi 3 Nisan'da görüyoruz. Parlamento açılmadı evet, bu ciddi bir sıkıntı, seçime gidilmesi için de bir neden ancak ben bu sürecin devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedeniyle ekonominin çok zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Ekonominin önünü açmadan, erken seçim zor… Hükümet protokolünde yazmış olduğumuz Ekim ayından da bu yüzden vazgeçtik.”

“EKİM AYININ SON HAFTASINDA KURULTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

UBP’nin olağan kurultayının da gerçek tarihinde yapılacağını dile getiren Saner, şunları söyledi:

“Ekim ayının son haftasında biz de bu kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Başarılı bir şekilde yapılarak tamamlanacak. Ülkenin lider partisi olarak da seçime hazır olacağız. Kimse bu konuda tereddüte girmesin. UBP kurultayı bütün ülke için önemlidir. UBP başkanı potansiyel başbakandır. Dolayısıyla konuşulması normaldir. UBP üyelerinin seçeceği başkana saygı duyacağız.

"DAMARDAN UBP’LİYİM"

Bugüne kadar UBP’nin görev yapmadığım kademesi kalmadı. Her kademesinde çalıştım. Buralarda çalışırken de birçok kurultay gördüm. Damardan UBP’liyim... Bütün bunlar ortayken bir kurultay daha yaşanacak.

“CEVAP VERMEYİ UYGUN BULMUYORUM”

Bu kurultay bittikten sonra da aday olan veya olmayan arkadaşlarla yüz yüze bakacağız. X bunu dedi Y bunu dedi diye söylemlere cevap vermeye uygun bulmuyorum. Hepimizin hedefi aynı… Bu hedeften şaşmadan yürürken, onlarla birlikte çalışmak zorundayız. Kol kola girerek doğru bir şekilde götürmeliyiz.

Kurultay sürecinde görüşler hakkında yorum yapmadım yapmayı da düşünmüyorum. Kendi partimiz içerisinde daha sakin daha hoş görülü birleşmemiz lazım…”

“TAHSİN BEYİN KENDİ GÖRÜŞÜDÜR”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun UBP kurultayının ‘tek adaylı’ olması yönündeki görüşünü ifade etmesi hakkında da konuşan Başbakan Saner, “Bence tamamen kendi görüşüdür. Bu görüşü UBP’nin geleceğe taşınması altında bir görüş olarak görüyorum” dedi.

“ANAVATAN İLE ÇOK GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2 buçuk saat baş başa değinmediğimiz konu kalmadı. Dün itibariyle ülkeye gelen ek olarak gönderilen kaynaklar var. Anavatan ile çok güçlü bir iş birliği içerisindeyiz…”

"TOPLUMUN YÜZDE 55’İ AŞILANDI"

“500 bin doz Sinovac aşı hedefi koyduk, Temmuz ayı itibarıyla bu hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullanan Saner, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hala 63 ülke aşıyla tanışmadı. Afrika’nın birçok bölgesine aşı gönderme kampanyaları düzenleniyor. Bizde toplumun yüzde 55’ini aşılandı ve aşılanmaya devam edecek.

Tüm öğretmenlere ve turizm çalışanlarına aşı yapıldı. Kendi isteğiyle aşı olamayan öğretmenlerimiz de var… Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde tüm marketler ve tedarikçiler de aşılanıyor. Ülke genelinde aşılamada 30 yaşın altına inmiş durumdadır."

EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM HEDEFİ…

"Bu kadar başarılı bir süreç geçiyor, bunun akabinde kaynaklar da devreye girmeye başladı. Biz Eylül ayında yüz yüze eğitimi başlatacağız. 2021-2022 yılında yüz yüze eğitim başlanacak. Toplumumuzun bu ay sonu itibariyle yüzde 70’i aşılanacak.

Hükümetimiz gerekli kararları üretecek. Ekonominin önü açılsın diye elimizden geleni yapacağız. Birçok ihaleyi de gündeme taşıdık. Geçmişte yapılan temeli atılan birçok yolumuzun ya tamamlanmak üzere ya da bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.”

"ERDOĞAN, LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU’NUN AÇILIŞINI YAPACAK"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret edecek olmasına da değinen Saner, Erdoğan’ın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışını yapacağını ve e-devlet binasının temelinin atılmasının planlandığını belirtti.

500 YATAKLI HASTANENİN 2023 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı Devlet Hastanesi’nin ise temelinin 15 Kasım’da atılması niyetinde olduklarını dile getiren Başbakan Saner, “2023’te tamamlanarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında bize hediye edilecek” şeklinde konuştu.