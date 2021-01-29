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Başbakan Saner başkanlığında pandemi toplantısı...

Pandemi ile mücadelede gelinen son durum ve sürecin ekonomik yansımaları, Başbakan Ersan Saner başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alınıyor.

29 Ocak 2021 Cuma 19:15
Başbakan Saner başkanlığında pandemi toplantısı...
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Pandemi ile mücadelede gelinen son durum ve sürecin ekonomik yansımaları, Başbakan Ersan Saner başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alınıyor. Başbakanlık açıklamasına göre, toplantıya kabine üyeleri ve bazı Bakanlık Müsteşarları da katıldı. Teknik bir değerlendirme ve istişarenin yapıldığı toplantı, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans salonunda gerçekleştirildi.

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Son Güncelleme: 29.01.2021 20:21
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