Başbakan Saner, Bakan Çağman'ın istifa etmesine taraftar değil

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Saner, bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı kabul etti. Kabulde Bakan Çağman, Başbakan Ersan Saner’e istifasını sundu.

Başbakan Saner, ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğine ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına vurgu yaparak Çağman’ın kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Demokrat Parti Girne milletvekili Koral Çağman, 9 Aralık 2020’de Başbakan Ersan Saner başkanlığında kurulan ve 19 Aralık 2020’de de Meclis’ten güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyon hükümetinde, DP kanadının iki bakanlığından biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmişti.