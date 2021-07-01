Başbakan Saner antrenörleri kabul etti

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlikte hareket ettiği sürece her alanda olduğu gibi sportif alanlarda da başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Futbol Antrenörler Derneği heyetini adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, TÜFAD tarafından ülkede Antrenörler Birliğine çok ciddi katkılar yapıldığının bilgisinde olduğuna işaret ederek “Gerek uluslararası alanda gerekse Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan bir çok faaliyetlerde bizim antrenörlerimize de imkân tanımanız bizim için önemli bir katkıdır” dedi.

Bugün COVID-19 süreci dolayısıyla dünyadaki tüm aktivitelerin sekteye uğradığına da dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, Futbol Antrenörlerinin ilk çalışmasının KKTC’de yapılmasının yanında TC Futbol antrenörlerinin de burada olmasının önemine işaret etti.



TÜFAD başkanı Dilber Başbakan Ersan Saner’e forma hediye etti.



