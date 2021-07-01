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Başbakan Saner antrenörleri kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Birliği’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Futbol Antrenörler Derneği’ni kabul etti.

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:30
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
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Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlikte hareket ettiği sürece her alanda olduğu gibi sportif alanlarda da başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi. 
Türkiye Cumhuriyeti Futbol Antrenörler Derneği heyetini adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, TÜFAD tarafından ülkede Antrenörler Birliğine çok ciddi katkılar yapıldığının bilgisinde olduğuna işaret ederek “Gerek uluslararası alanda gerekse Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan bir çok faaliyetlerde bizim antrenörlerimize de imkân tanımanız bizim için önemli bir katkıdır” dedi.
Bugün COVID-19 süreci dolayısıyla dünyadaki tüm aktivitelerin sekteye uğradığına da dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, Futbol Antrenörlerinin ilk çalışmasının KKTC’de yapılmasının yanında TC Futbol antrenörlerinin de burada olmasının önemine işaret etti.  

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Kabulde konuşan TÜFAD Başkanı İsmail Dilber ise, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin düzenlediği seminere katılmak üzere adada bulunduklarını ve bu çerçevede Başbakan Ersan Saner’e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti ve böylesi güzel bir etkinlikte burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜFAD başkanı Dilber Başbakan Ersan Saner’e forma hediye etti.

 

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Son Güncelleme: 01.07.2021 09:39
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