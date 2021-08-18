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Başbakan Saner Antalya’da incelemelerde bulundu yanan bölgelerin rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi aldı

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
Başbakan Saner Antalya’da incelemelerde bulundu yanan bölgelerin rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi aldı

SANER: “KKTC’DEN TOPLANAN YARDIM İLE 65 KONUTUN İNŞAASI KARŞILANACAK” 

Başbakan Ersan Saner, yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili bilgi almak için Antalya'ya gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Saner Antalya'ya varmasının hemen ardından Manavgat AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve Koordinasyon Merkezi yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Anavatan Türkiye'nin acısını derinden hissettiklerini söyleyen Saner, elden gelen katkıyı koymaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC'nin hem sevinçte hem de üzüntüde birlikte olmaya devam edeceğini vurgulayan Saner, yangın sonrası çalışmalar kapsamında konut yapımına destek olmak istediklerini açıkladı.

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SANER'DEN DEMİRCİLER KÖYÜ'NE ZİYARET

Başbakan Saner, Antalya Manavgat bölgesinde çıkan yangından en çok zarar gören yerlerden birisi olan Demirciler köyünü ziyaret etti.

Yangın nedeniyle yıkılan evlerde inceleme yapan Saner, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerin ardından basına açıklama yapan Saner,  “Yaşadığınız sıkıntıları yerinde gözlemlemek ve sizlerle birlikte olmak için buradayız. Can kaybı olmaması bizim için en mutlu haberdi. Fakat bazı konutlar yanmıştır. Kısa zamanda bu konutların imar edilmesi ve sizlerin konutlarınıza yerleşmeniz için bizler de bir takım katkılar yapmayı düşünüyoruz ve bu katkılarla sizlere destek olmaya çalışacağız” dedi.

Mücadeleye katkı amacıyla KKTC’nin yangına bir ekip gönderdiğini hatırlatan Saner, zararların telafisi için elden gelenlerin yapılacağını kaydetti ve “Buradaki her kardeşimizin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Türkiye-KKTC arasındaki ilişkiler gönül bağı ile kurulmuş ilişkilerdir. KKTC halkının geçmiş olsun mesajını da iletmek için buradayım” diye konuştu.

Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak topladıkları yaklaşık 65 konutun inşasını karşılayacak 17 Milyon TL’lik katkıyı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, AFAD’a iletilmek üzere teslim ettiklerini söyleyen Saner,  “İnşallah bu katkı ile bölgenin rehabilitasyonuna KKTC’nin bir desteği olursa bundan mutluluk duyacağız” diye konuştu

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Son Güncelleme: 18.08.2021 17:20
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