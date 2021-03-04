Başbakan Saner Ankara'dan döndü

Ercan'da beraberindeki bakanlarla birlikte basın açıklaması yapan Başbakan Ersan Saner,imzalanan işbirliği protokolünün amacını açıklayarak, 2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde 10 milyar TL’lik KKTC bütçesinin 3 milyar 250 milyon TL’lik kısmının Türkiye tarafından karşılanmış olduğunu ifade etti.

AŞILAMADA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 3. SIRADA OLACAĞIZ

Türkiye’den bugün sabah saatlerinde 20 bin doz aşının daha geldiğini aktaran Başbakan Ersan Saner, bu aşılarla birlikte nüfusun toplam yüzde 15’lik kesiminin aşılanmasının tamamlanacağını duyurdu.

Aşılama işlemlerinin yine sağlık açısından öncelikli olan kesimle devam edeceğini belirten Saner, söz konusu aşılanmalar da tamamlandıktan sonra aşılanma noktasında Avrupa ülkeleri içerisinde üçüncü sırada olacağımızı aktardı.

YOLLAR TAMİR EDİLECEK

Protokolün detaylarına inen Saner, söz konusu paranın gelmesiyle birlikte KKTC altyapısının güçlendirileceğini ve bölünmüş yollar ile köy yollarının inşası için harekete geçildiğini belirtti.

“E-DEVLET BİNASININ TEMELİ ATILACAK”

Aktarılan para ile yıllardır gündemde olan e-devlet projesinin canlandırılarak KKTC olarak dijital ortama geçileceğini ifade eden Saner, e-devlet binasının da temellerinin atılacağını söyledi.

“REEL SEKTÖRE KATKI SÜRECEK”

Reel sektöre katkının da süreceğinin altını çizen Ersan Saner, 360 milyon TL’lik destek ve 40 milyon TL’lik enerji desteğiyle birlikte katkılar olacağını söyledi.

Türkiye ile birlikte geniş kapsamlı bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların da olacağını ifade eden Saner, Türkiye kobilerinin KKTC’ye ziyaret gerçekleştirileceğini ve katkılarını sunacağını söyledi.

“TÜRKİYE İLE TAM BİR UYUM İÇİNDEYİZ”

Öte yandan Kıbrıs konusunda da Türkiye’nin iki eşit egemen devletin kabul görmediği görüşünü desteklemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Saner, “Birçok görüşme gerçekleştirdik, tam bir uyum içerisindeyiz” dedi.

Başbakan Saner bu akşam saat 20.30’da BRT’de programa katılarak Türkiye temaslarını değerlendirecek.