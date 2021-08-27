Başbakan Saner, akaryakıt ihalesiyle ilgili son durumu paylaştı

“ULUSLARARASI İHALE SÜRECİ 15 GÜNE ÇEKİLDİ, İHALENİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ORTAM YARATILDI”

Başbakan Ersan Saner, akaryakıt ihalesinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası ihale sürecini 15 güne çektiklerini, böylece ihalenin tamamlanması için gerekli ortamı yarattıklarını söyledi.

Saner, BRT’de katıldığı programda konuya ilişkin soruları yanıtlayarak, bu konudaki hassasiyetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanı’na ilettiğini, göreve geldikleri günden bu yana ihale ile yakıt alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Doğru olanın ihale ile sürecin sonuçlanması olduğunu kaydeden Saner “İhale yapılması ve bunun uluslararası olacağı için süresinin kısaltılması için Başsavcılık’tan aldığımız bir görüş doğrultusunda ürettiğimiz bir Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası ihale süresini 15 güne çektik. Böylece ihalenin tamamlanması için gerekli ortamı yarattık” dedi.

Resmi Gazete’de kararın yayımlandığını anımsatan Saner, 15 gün bekleme süresinden sonra ihaleyi gerçekleştirip alımları yapacaklarını belirtti.

Saner, bunun yanında herhangi bir sıkışıklık anında son bir kez daha olmak üzere elden alım için imkan yarattıklarını ifade etti.