banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!
Üstel'den ücretli test kararına eleştiri
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Uçaner'den uyarı!
Adapass uygulamasına Lefkoşa sınırları içerisinde başlandı
Lefkoşa'da Adapass'a geçildi!
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
banner376

Başbakan Saner, akaryakıt ihalesiyle ilgili son durumu paylaştı

27 Ağustos 2021 Cuma 19:45
Başbakan Saner, akaryakıt ihalesiyle ilgili son durumu paylaştı

“ULUSLARARASI İHALE SÜRECİ 15 GÜNE ÇEKİLDİ, İHALENİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ORTAM YARATILDI”

Başbakan Ersan Saner, akaryakıt ihalesinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası ihale sürecini 15 güne çektiklerini, böylece ihalenin tamamlanması için gerekli ortamı yarattıklarını söyledi.

Saner, BRT’de katıldığı programda konuya ilişkin soruları yanıtlayarak, bu konudaki hassasiyetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanı’na ilettiğini, göreve geldikleri günden bu yana ihale ile yakıt alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

banner341
Doğru olanın ihale ile sürecin sonuçlanması olduğunu kaydeden Saner “İhale yapılması ve bunun uluslararası olacağı için süresinin kısaltılması için Başsavcılık’tan aldığımız bir görüş doğrultusunda ürettiğimiz bir Bakanlar Kurulu Kararı ile uluslararası ihale süresini 15 güne çektik. Böylece ihalenin tamamlanması için gerekli ortamı yarattık” dedi.

Resmi Gazete’de kararın yayımlandığını anımsatan Saner, 15 gün bekleme süresinden sonra ihaleyi gerçekleştirip alımları yapacaklarını belirtti.

Saner, bunun yanında herhangi bir sıkışıklık anında son bir kez daha olmak üzere elden alım için imkan yarattıklarını ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2021 20:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de koronavirüsten bugün 4 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de koronavirüsten bugün 4 kişi hayatını kaybetti
Park halindeki dozer bir anda alev alıp yanmaya başladı
Park halindeki dozer bir anda alev alıp yanmaya başladı
Erhürman: “Beceriksiz hükümet sorunlara odaklı değil”
Erhürman: “Beceriksiz hükümet sorunlara odaklı değil”
Girne-Lefkoşa Ciklos yokuşunda iki araç birbirine girdi
Girne-Lefkoşa Ciklos yokuşunda iki araç birbirine girdi
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun tedavisi devam ediyor
Tatar: “Kamu Hizmeti Komisyonu'nda adalet ve güven önemli“
Tatar: “Kamu Hizmeti Komisyonu'nda adalet ve güven önemli“
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’na DAÜ VYK’daki 5 üyenin görev sürelerinin uzatılmasını önerdi
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’na DAÜ VYK’daki 5 üyenin görev sürelerinin uzatılmasını önerdi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Tüp gazda sıkıntı aşıldı”
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Tüp gazda sıkıntı aşıldı”
Kıb-Tek için akaryakıt ihalesi
Kıb-Tek için akaryakıt ihalesi
Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 15 Eylül-1 Ekim arası yapılacak
Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 15 Eylül-1 Ekim arası yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim