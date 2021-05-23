banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Başbakan Saner Ak Parti Gençlik Kolları Temsilcilerini  kabul etti

Başbakan Ersan Saner, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı  Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'deki 81 ilin AK Parti Gençlik Kolları temsilcilerini kabul etti.

23 Mayıs 2021 Pazar 11:45
Başbakan Saner Ak Parti Gençlik Kolları Temsilcilerini  kabul etti
banner337

Başbakan Ersan Saner, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı  Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'deki 81 ilin AK Parti Gençlik Kolları temsilcilerini kabul etti.

Saner kabulde yaptığı konuşmada, ana vatan ile yavru vatan arasındaki bağların gönül bağı ve kardeşlik ilişkisi olduğunu söyleyerek, bu ilişkinin sonsuza dek sürmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gençliğin önemine vurgu yapan Saner, gençleri; geleceğin sembolü olmalarından  ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak bireyler olmalarından dolayı çok önemsediklerini vurguladı.

Adaya gelen heyetin KKTC’nin tarihsel süreç içerisinde nerelerden evirilip bugünlere gelindiğini ve bir Cumhuriyet sahibi olunduğunu gördüğünü dile getiren Saner, heyetin Türkiye’ye döndüğünde  KKTC’nin doğru anılması için aktarımlar yapacağına inanç belirtti.


Saner, ana vatanın  her kösesindeki gençlerin kalbinin  buradaki gençlerle ayni mantık ve tempoda attığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ta sorunların 1974 yılından sonra başladığı yönünde dünya üzerinde çok ciddi algı operasyonu yaptığına dikkat çeken Saner, Kıbrıs sorununun 1963 yılında başladığını, 1974 yılında sona erdiğini vurguladı.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak adada barışı sağladığını dile getiren Saner, adada problemlerin ne zaman başladığı ile ilgili konuların genç kuşaklara doğru anlatılması gerektiğini söyledi.

banner341
1974 yılında adada barış yaşandığını söyleyen Saner şu ifadeleri kullandı:

“1964-74 yılları arasında adada Türkler zulme uğrayan küçük topluluklar halinde gettolar içerisinde yaşayan bir halk durumunda idi. Bugün Filistin’in durumu ile 1963-74 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin arasında hiçbir fark yoktu. Kıbrıslı Türklere herhangi bir saldırı yapıldığında aynen İsrail’in Filistinlilere yaptığı gibi korumasız bir Kıbrıs Trük halkı o dönemde mevcuttu. Biz onun için Filistin halkını çok iyi anlıyoruz. Ama kendimizi şanslı addediyoruz çünkü bizim bir ana vatanımız var ama Filistin’in bir ana vatanı yoktur.” 

Heyetin adaya ziyaretini önemsediklerini ve kendilerini burada her zaman ağırlayabileceklerini söyleyen Saner, buradaki gençlik kolları ile ilişkilerin geliştirebilmesi için  kendilerinin de destek olacağını kaydetti.

İNAN 

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan,  ev sahipliğinden dolayı Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Ziyaretin genç kardeşlerinin hafızalarında güçlü şekilde yer edeceğini dile getiren İnan, TC ile KKTC gençleri arasındaki kardeşliğin de kalıcı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Etkinliklerin devam etmesini temenni eden İnan,  kabul için de Başbakan Ersan Saner’e heyeti adına teşekkürlerini sundu.

Kabulde, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından hediye teatisi yapıldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 23.05.2021 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent-Haspolat yolundaki kazada yaralanan sürücünün Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi
Taşkent-Haspolat yolundaki kazada yaralanan sürücünün Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Taşkent-Haspolat yolunda iki araç çarpıştı
Taşkent-Haspolat yolunda iki araç çarpıştı
2 ay aradan sonra bugün sokağa çıkma yasağı yok
2 ay aradan sonra bugün sokağa çıkma yasağı yok
Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında yangın
Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında yangın
İş Kadınları Derneği, yeni üyeleriyle buluştu
İş Kadınları Derneği, yeni üyeleriyle buluştu
Oktay KKTC’den ayrıldı
Oktay KKTC’den ayrıldı
Ataoğlu: “Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık"
Ataoğlu: “Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık"
Hava durumu
Hava durumu
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim