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Başbakan Saner Ağırdağ yolunda yangın çıkan ve soğutma çalışmaları süren bölgede incelemelerde bulundu

14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30
Başbakan Saner Ağırdağ yolunda yangın çıkan ve soğutma çalışmaları süren bölgede incelemelerde bulundu

SANER, YANGINLARA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI YAPTI
“ORMAN DAİRESİ  EN KISA SÜREDE YANAN ALANLARIN YEŞERTİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPACAK”
Başbakan Ersan Saner, Ağırdağ yolunun batı kısmında başlayıp ormanlık alana yayılan yangın yerinde incelemelerde bulundu;  soğutma çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı; bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olan yangın yerinde basına açıklama yapan Saner, içinde bulunulan ayların KKTC’de yangın riskinin en yüksek olduğu aylar olduğunu kaydetti ve vatandaşların her türlü olaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
En ufak  bir kıvılcımın verebileceği zararın net olarak görülmeye başladığını kaydeden Saner, geçtiğimiz hafta Girne Karşıyaka’da ve bugün de Ağırdağ bölgesinde çıkan yangın yetkililerin müdahalesiyle söndürülse de bölge sakinlerinde korku yarattığını; yangının acı yüzünü gösterdiğini  söyledi.
“KÜÇÜK BİR HAREKETLE BAŞLAYAN YANGINLAR ÇOK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

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Tüm vatandaşlara yılın her döneminde yangınlara karşı dikkatli olma çağrısında bulunan Başbakan Saner, dünyanın akciğerleri olan orman servetinin kolay kolay yetişmediğine dikkat çekti ve küçük bir hareketle başlayan yangınların çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinin idrakiyle hareket edilirse yangınlardan kaçınılabileceğini kaydetti.
Türkiye’de yaşanan yangınların yüreklerini burktuğunu vurgulayan Saner, son günlerdeki sel olayının da kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti; hayatını kaybedenlere rahmet,  tüm halka da geçmiş oldun dileklerini iletti.
Doğadaki üç önemli unsur olan ateş, toprak ve suyunu önünde kimsenin duramayacağını belirten Saner,  “Allah’ın bizi bu tür olaylarından korumasını temenni ediyorum, ama Allah bizi korurken biz de kendimizi korumak  ve azami dikkati göstermek zorundayız” diye konuştu.
Saner, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında ciddi emekleri olan itfaiye, Orman  Dairesi,  Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı, asker  ve Belediyelere  teşekkürlerini  sundu.
Saner, Orman Dairesi’nin en kısa sürede, yanan alanların yeşertilmesi için gerekli çalışmayı yapacağını da söyledi.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2021 17:14
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