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Başbakan Saner Adana'da

Başbakan Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara’da temaslar yapmak üzere bugün Adana’ya gitti.

18 Eylül 2021 Cumartesi 18:15
Başbakan Saner Adana'da

Saner,  Adana Valisi Sayın Süleyman Elban, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Temaslarına yarın Adana ile başlayacak Başbakan Saner, Adana’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldikten sonra İskenderun’a geçecek.

İSKENDERUN TEMASLARI

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İskenderun’da ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunacak Saner, ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yapacak.

Başbakan Ersan Saner, pazartesi Adana’dan Ankara’ya geçerek, temaslarını sürdürecek.

FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME

Başbakan Ersan Saner, pazartesi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme yapacak.

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Son Güncelleme: 18.09.2021 18:45
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