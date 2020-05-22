Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener DAÜ destek gönüllülerini ziyaret etti

Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener bugün Daü Destek Gönüllülerini ziyaret etti. Daü Destek Grubu'nun öğrencilere Daü RD Binasında hergün gıda, temizlik malzemesi ve sebze meyve yardımları devam ediyor.

Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu yaptığı açıklamada; Yaklaşık 3 aydır virüs salgını yaşıyor bu salgından öğrencilerimiz ve tüm vatandaşlarımız etkilenmiştir. Bu bağlamda eğitime de ara verilmiştir öğrencilerimiz ülkelerine dönememişlerdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hoca olarak bir hassasiyet hissedip ülkelerine dönemeyen ve eğitimlerine çalışarak devam etmek durumunda olan bu durmda maddi açıdan zorluk yaşayacak öğrencilerimize destek olmak adına kollarımızı sıvadık. Bir gönüllüler grubu oluşturduk bir niyet koyduk buda almış olduğumuz bağışlarla öğrencilerimize gıda bağışında bulunmaktı yaklaşık 60 gündür bu işi yapıyoruz ama tek başına olabilecek bir iş değildi, tamamen gönüllü öğrencilerimiz ve gönüllü dostlarımızla bunu yapıyoruz Başbakanlığımızın tüm kurum kuruluş Bakanlığımız ve Rektörlüğümüzün katkılarıyla bu yardımı yapabiliyoruz onlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener ise konuşmasında, “İlk virüs Alman kafilesinin gelmesiyle başlamıştı o günden beridir Hükümet olarka, toplum olarak, insanlar olarak üniversiteler olarak hep birlikte mücadele ettik çok şükür salgını önledik demeyeyim ama Dünya’ya baktığımızda sağlık bakımından biz iyi bir noktaya geldiğimizi hükümetimizin aldığı tedbirlerden dolayı çok güzel bir noktada olduğumuzu tabii rehavete kapılmamak gerekiyor tedbirleri elden bırakmamak lazım bu tedbirlerin de uygulamasına devam etmemiz gerekmektedir. Bu vesileyle hayat durmuştur iş yerleri kapanmıştır, devlet daireleri kapanmıştır bu bakımdan yoksul insanlarımız, adada kalan öğrencilerimiz vardır hükümet olarak Başbakanlık olarak ve Sonuç hanımın kurduğu kordinasyon merkezi ile iş adamlarımızın yaptığı katkılar ile elimizden geldiğince bu insanlara yardımcı olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. (MHA)