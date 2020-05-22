Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener DAÜ destek gönüllülerini ziyaret etti

Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener bugün Daü Destek Gönüllülerini ziyaret etti. Daü Destek Grubu'nun öğrencilere Daü RD Binasında hergün gıda, temizlik malzemesi ve sebze meyve yardımları devam ediyor.
Başbakan Müsteşarı Suat Yeldener ise konuşmasında, “İlk virüs Alman kafilesinin gelmesiyle başlamıştı o günden beridir Hükümet olarka, toplum olarak, insanlar olarak üniversiteler olarak hep birlikte mücadele ettik çok şükür salgını önledik demeyeyim ama Dünya’ya baktığımızda sağlık bakımından biz iyi bir noktaya geldiğimizi hükümetimizin aldığı tedbirlerden dolayı çok güzel bir noktada olduğumuzu tabii rehavete kapılmamak gerekiyor tedbirleri elden bırakmamak lazım bu tedbirlerin de uygulamasına devam etmemiz gerekmektedir. Bu vesileyle hayat durmuştur iş yerleri kapanmıştır, devlet daireleri kapanmıştır bu bakımdan yoksul insanlarımız, adada kalan öğrencilerimiz vardır hükümet olarak Başbakanlık olarak ve Sonuç hanımın kurduğu kordinasyon merkezi ile iş adamlarımızın yaptığı katkılar ile elimizden geldiğince bu insanlara yardımcı olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. (MHA)