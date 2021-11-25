banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner404

Başbakan müjdeyi verdi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 12:58
Başbakan müjdeyi verdi

Koronavirüs pandemisiyle ilgili konuşan Sucuoğlu, pandemiyle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade ederek, kapanma gibi bir lüksün olamayacağını söyledi.  Sucuoğlu, “Biraz bu ülkeyi ve çevresini seven aşılanmayan insanlarımız varsa lütfen aşılansın” dedi.

Aşısız ölüm sayısının 11, aşılı ölüm insanların ise ölümünün bir olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Kendi düşen ağlamaz. Zorla aşılayamazsın. Dünya bu yöntemi seçmesine rağmen sıkıntılar var. Avusturya sokağa çıkma yasağı koydu. Avantajımız küçük bir ülke olmamız” dedi.  Aşı sıkıntısının olmadığını, aşı fazlalığının olduğunu belirten Sucuoğlu, “Aşı bu işin çözümüdür” dedi.

“ÖZEL SEKTÖR BİTMİŞ DURUMDA”

Özel sektörün bitmiş durumda olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Kapanma lüksümüz yok. Bunun için de gereğini yapmamız lazım” dedi.  Aşı konusunda hayal kırıklığı yaşandığını belirten Sucuoğlu, aşılanmada istenilen noktaya gelinemediğini söyledi.

Ekmeğe zam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, kendi fırınları olan marketlerin 2.80’e ekmeği verdiğini ifade ederek, “4 TL’yi uygulayan marketler, 2,80’e diğer marketlerden alıp satanlardır” dedi.  Temel tüketim maddelerinde KDV’nin 0 olduğunu belirten Sucuoğlu, lüks tüketim ürünlerinde ise bir artış olması için çalıma başlattıklarını söyledi.

“13. MAAŞLAR 3 OCAK’TA ÖDENECEK”

banner341
Maaş ödemeleriyle ilgili de konuşan Sucuoğlu, bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.  Sucuoğlu ayrıca 3 Ocak’ta 13. maaşların ödeneceğini de müjdeledi.

“GELİRİNİN YÜZDE 85’İNİ MEMURA VE EMEKLİYE VEREN TEK ÜLKEYİZ”

Ülkeye yönelik eleştiriler de yapan Sucuoğlu, “Bizim memleket 1975’ten bu yana memur devletidir. Gelirinin yüzde 85’ini memura ve emekliye veren tek ülkedir bu yüzden hayır etmiyoruz” şeklinde konuştu.  Seçimden sonra projelere başlanacağını kaydeden Sucuoğlu, “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak hedefimdir. Seçilme gailesi olmadan bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

Çok tartışılan Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Yasası’nı bugün imzalayacağını belirten Sucuoğlu, “Cesaretle üzerine gitmemiz lazım. Hiçbir menfaat beklemeden bunu yapacağım” dedi.

“ÖZGÜRGÜN, ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ”

Eski başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün kendisine aday olmayı istediğini ifade ettiğini söyleyen Sucuoğlu, “UBP münhalindeki maddeler, YSK maddeleridir” dedi.

İstihdam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, istihdam yapılmayacağına dair söz verdiğini hatırlattı. Koalisyon ortağına bağlı bir dairede 6-7 kişilik istihdam yapacağı bilgisinin kulağına gittiğini ifade eden Sucuoğlu, “Yönetim Kurulu Başkanı’nı aradım ve ‘hükümeti bozarım’ dedim” ifadesini de sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim