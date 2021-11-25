Başbakan müjdeyi verdi

Koronavirüs pandemisiyle ilgili konuşan Sucuoğlu, pandemiyle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade ederek, kapanma gibi bir lüksün olamayacağını söyledi. Sucuoğlu, “Biraz bu ülkeyi ve çevresini seven aşılanmayan insanlarımız varsa lütfen aşılansın” dedi.

Aşısız ölüm sayısının 11, aşılı ölüm insanların ise ölümünün bir olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Kendi düşen ağlamaz. Zorla aşılayamazsın. Dünya bu yöntemi seçmesine rağmen sıkıntılar var. Avusturya sokağa çıkma yasağı koydu. Avantajımız küçük bir ülke olmamız” dedi. Aşı sıkıntısının olmadığını, aşı fazlalığının olduğunu belirten Sucuoğlu, “Aşı bu işin çözümüdür” dedi.

“ÖZEL SEKTÖR BİTMİŞ DURUMDA”

Özel sektörün bitmiş durumda olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Kapanma lüksümüz yok. Bunun için de gereğini yapmamız lazım” dedi. Aşı konusunda hayal kırıklığı yaşandığını belirten Sucuoğlu, aşılanmada istenilen noktaya gelinemediğini söyledi.

Ekmeğe zam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, kendi fırınları olan marketlerin 2.80’e ekmeği verdiğini ifade ederek, “4 TL’yi uygulayan marketler, 2,80’e diğer marketlerden alıp satanlardır” dedi. Temel tüketim maddelerinde KDV’nin 0 olduğunu belirten Sucuoğlu, lüks tüketim ürünlerinde ise bir artış olması için çalıma başlattıklarını söyledi.

“13. MAAŞLAR 3 OCAK’TA ÖDENECEK”

Maaş ödemeleriyle ilgili de konuşan Sucuoğlu, bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti. Sucuoğlu ayrıca 3 Ocak’ta 13. maaşların ödeneceğini de müjdeledi.

“GELİRİNİN YÜZDE 85’İNİ MEMURA VE EMEKLİYE VEREN TEK ÜLKEYİZ”

Ülkeye yönelik eleştiriler de yapan Sucuoğlu, “Bizim memleket 1975’ten bu yana memur devletidir. Gelirinin yüzde 85’ini memura ve emekliye veren tek ülkedir bu yüzden hayır etmiyoruz” şeklinde konuştu. Seçimden sonra projelere başlanacağını kaydeden Sucuoğlu, “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak hedefimdir. Seçilme gailesi olmadan bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

Çok tartışılan Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Yasası’nı bugün imzalayacağını belirten Sucuoğlu, “Cesaretle üzerine gitmemiz lazım. Hiçbir menfaat beklemeden bunu yapacağım” dedi.

“ÖZGÜRGÜN, ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ”

Eski başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün kendisine aday olmayı istediğini ifade ettiğini söyleyen Sucuoğlu, “UBP münhalindeki maddeler, YSK maddeleridir” dedi.

İstihdam konusuyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, istihdam yapılmayacağına dair söz verdiğini hatırlattı. Koalisyon ortağına bağlı bir dairede 6-7 kişilik istihdam yapacağı bilgisinin kulağına gittiğini ifade eden Sucuoğlu, “Yönetim Kurulu Başkanı’nı aradım ve ‘hükümeti bozarım’ dedim” ifadesini de sözlerine ekledi.