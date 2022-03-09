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Başbakan hangi gazeteciye kızdı!

"Basınımız acınacak duruma düştü. Kim olduğunu da biliyorum. Dün utanmadan Meclise geldi. Senin haddine mi, iki paralık adam. Senin haddine mi? Senin hayatın yalan haberlerle dolu. Kıbrıs Türkü, Kıbrıs basını ne hallere düşmüş..."

09 Mart 2022 Çarşamba 11:05
Başbakan hangi gazeteciye kızdı!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Açık Oturum’ adlı programa katıldı.

Bakanlar Kurulu’na ilişkin açıklama yapan Sucuoğlu, rutin bir toplantı olduğunu, Belediyeler Reformuyla ilgili bir sunum yapıldığını, son durumun aktarıldığını dile getirdi.

Dünkü Meclis Başkanı seçiminde tek aday Zorlu Töre’nin beşinci turda seçilmesini değerlendiren Sucuoğlu, “Kapalı oy olduğu için kimin ne yaptığını tespit etmek kolay değil... Ben bunu bekliyordum zaten. Burada başka nedenler vardı. Verilen 10 dakika arada ben bir grup toplantısı yaparak, işin ciddiyetini anlattım” dedi.

Bazı Milletvekillerin oylarının fotoğraflarını çekmesini de değerlendiren Sucuoğlu, “Kapalı oyda kimin ne kullandığını bilemezsiniz. Bazı arkadaşlar, ‘evet’i işaretleyip, direk gösterdi. Bazıları fotoğraf çekti. Kimseye getirin gösterin demedim” şeklinde konuştu.

“KIBRIS, YALANLAR RÜZGARI OLDU”

Başbakan Sucuoğlu, 2. Antalya Diplomasi Forumu’na davet edilmediği yönündeki haberlerin ‘yalan’ olduğunu vurgulayarak, “Bu dedikodulardan bıktık. Belli kişiler, gerginlik yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalanları düzeltmekten usandık” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, davetin 10 Şubat tarihinde yapıldığını da açıklayarak, “Bazı insanlar bu yalanlara inanıyor. Hangi yalanı açıklayacağım? Kıbrıs, yalanlar rüzgarı oldu. İnsanlar yalan üzerine yalan katıyor. Bunlara ihtiyaç var mı? Basınımız acınacak duruma düştü. Kim olduğunu da biliyorum. Dün utanmadan Meclise geldi. Senin haddine mi, iki paralık adam. Senin haddine mi? Senin hayatın yalan haberlerle dolu. Kıbrıs Türkü, Kıbrıs basını ne hallere düşmüş... Acınacak bir durum... Basıncılık bu değil, ipini koparan basıncı” diye konuştu.

“YENİ ARKADAŞLARIMIZIN MECLİSİN TOZUNU YUTMASI GEREKİYOR”

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Başbakan Sucuoğlu, “UBP tarihinde ilk defa bir seçimde 9 tane yeni arkadaş seçildi. Mecburiyet olursa, yeni bir arkadaşa görev verirsin. Çünkü, bize büyüklerimiz ‘Meclisin tozunu yutmanız gerekir’ demişti. Yenilerin belli bir süre tecrübeye ihtiyacı var. Mecbursan yapacak bir şey yok. Tercihen, birazcık tecrübe kazanılması gerekir” dedi.

“BAKANLARI ANKETLERLE ÖLÇECEĞİZ”

Bakan değişimi konusunda ise anketler yapacaklarını anlatan Sucuoğlu, başarısızlık görüldüğü takdirde gerekenin yapılacağını söyledi. Türkiye’den örnek veren Sucuoğlu, bakanları orada da değiştiğini dile getirdi ve “4-5 tane bakan değişirse, denge bozulur ancak hepsi birden olmadan değişebilir” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“3 ayda bir performansla ilgili anket yapacağız. Bakanların seçtiği bürokratların performansı ve halkın işlerden memnuniyeti gibi noktaları anketlerle ölçeceğiz. Bunun sonucunda başarısızlık görülürse, kim isterse olsun Ona teşekkür edeceğiz."

KABİNE DEĞİŞİMİ: "ANORMAL BİR DURUM OLMAZSA ÖYLE BİR BEKLENTİ YOK"

Sucuoğlu, şu an bir bakan değişiminin söz konusu olmadığını dile getirerek, “Anormal bir durum olmazsa öyle bir beklenti yok” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“Öyle bir süreçten geçiyoruz ki tarih böyle zor bir süreç yaşamadı. Savaş var, petrol fiyatı her gün artıyor, arpa-buğday, hammaddeyi bulmakta zorlanıyoruz. Güney’den gelenler bir çok şeyi buradan alıp gidiyor. Yağlar paket paket alınıyor. Tüm Avrupa’da da bu sıkıntı var. Bir plan yapıyorsun, 24 saatte değişiyor. Bunalan bir arkadaş olursa ve devam edemezse elbette değişebilir.”

“TÜRKİYE İSİM BAZINDA İŞ YAPACAK BİR DEVLET DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti tarafından eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yeniden bakan olmasının istendiği şeklindeki haberlerin de yalan olduğunu vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Tahsin Bey çok değerli bir insan. Ben politikaya girdiğimde kendisi UBP’nin başındaydı. Daha sonra ayrılmış başka bir parti kurmuştu. Ama dostluğumuz devam etti. Türkiye isim bazında iş yapacak bir devlet değildir. Politikalar elbette Anavatan için önemlidir ama kişiler üzerinde bunu yapmaz” diye konuştu.

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