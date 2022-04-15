Başbakan Faiz Sucuoğlu yurda döndü

Ankara ziyaretlerini tamamlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, ile birlikte Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra Maliye Bakanı Sunat Atun ile teknik heyet de ülkeye döndü.

Başbakan Sucuoğlu’nu, Ercan Havalimanı’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havaalanı’nda basının sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, “Her şey yolunda, protokol imzalandı artık önümüze bakacağız. KKTC ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmak zorunda. Gerisini biz halledeceğiz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamaları hakkında bir soru sorulması üzerine konuşan Sucuoğlu, “Protokolün yayından çıktığını nereden biliyor? İmzalamadılar dolayısıyla tecrübeleri yok” ifadelerini kullandı.