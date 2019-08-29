Başbakan Ersin Tatar, Yeşilköy kolakas ve patates panayırının açılışına katıldı

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tatar, Yeşilköy’de üretilen ürünlerin başında gelen patates ve kolakası tanıtmak amacıyla Yenierenköy Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Yeşilköy Kolakas ve Patates Panayırı’na katıldı.

Tatar, yaptığı konuşmada, Karpaz bölgesinde bazı sıkıntıların bulunduğunu ancak bölgenin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, Karpaz bölgesinde sıkıntılar olabileceğine ancak buranın bölgenin en güzel yeri olduğuna dikkat çekerek, bu güzellikleri korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Bölgeyi daha üretken bir yapıya döndürmek ve ekonomik anlamda canlandırmak için çalıştıklarını ifade eden Tatar, bunu yapmak için hükümetin gereken tecrübe ve deneyime sahip olduğunu söyledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, yaptığı konuşmada Yeşilköy’e gereken önemi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydederek, Karpaz bölgesinin kalkınmasıyla ilgili özel çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.



Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptığı konuşmada, patates ve kolakasın ülke için önemli değerler arasında yer aldığını ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili de, böylesi bir panayırın düzenlenmesinin bölge için önemine değinerek katkı koyanlara teşekkür etti.





