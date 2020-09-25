Başbakan Ersin tatar iskele pazarını ziyaret etti!

Mağusa Haber Ajansı

Başbakan Tatar, pazarcı esnafının sorunlarını dinleyerek bilgi aldı. Ersin Tatar burada esnafla alışveriş yaparak, sohbet ederek bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Üretim, alışveriş esnafda ekonominin genel seyrine bağlıdır. Bu anlamda da hükümetimizin gayretlerini sürüyor. Ekonomide bir canlanma vardır insanlarımız pazarda alışverişlerini yapmaktadır. Üreticilerimizi kutluyorum bahçeden, tarladan organik sağlıklı ürünleri satışa sunuyorlar. Seçime 16 gün kaldı seçim arifesinde halkımıza huzur, barış, güvenlik ve daha refah dolu bir yaşam temenni ediyorum. Devletimize sahip çıkalım diyoruz, Kıbrıs konusu bağlamında da Kıbırs Türk halkının kendi egemenliğine ve kendi devletine de sahip çıkacağını da ve yepyeni bir geleceğe umutla yürüyebileceğini bir bu değerleri temsil ediyoruz. 11 Ekim günü vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. Vaka sayılarımız baya düşmüştür bu ev karantinasına dönüştürülebilir mi? Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ev karantinasına bu iş nasıl dönüştürülebilir çalışma vardır. Yurtdışında şuan Türkiye'den gelmeyi bekleyen vatandaşlarımızında artık oy vermeleri için gelmeleri gerekmektedir" dedi.