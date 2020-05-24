Başbakan Ersin Tatar, bayram namazını Hz. Ebubekir Camii’nde kıldı

BAŞBAKAN ERSİN TATAR, BAYRAM NAMAZINI HZ. EBUBEKİR CAMİİ’NDE KILDI

Başbakan Ersin Tatar bayram namazını Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "Kovid-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi.

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu.

KKTC’de camilerde namaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmasından sonra ilk kez bugün, sosyal mesafeye uyularak kılındı.