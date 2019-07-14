Başbakan Ersin Tatar, Barış Katırcı’yı hastanede ziyaret etti

Kaplıca-Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde denizin aşırı dalgalı olması sonucu Ramazan, Filiz, Merve ve Mert Katırcı isimli 4 kişilik bir aile denizde boğularak yaşamlarını yitirdi. Deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı ise, vatandaşlar tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Barış Katırcı’yı geçtiğimiz gün Başbakan Ersin Tatar ziyaret ederek, Barış Katırcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Ersin Tatar kısa bir açıklamada bulundu. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşadığı en üzücü olaylardan bir tanesinin yaşandığını vurgulayarak, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve geride kalan Barış Katırcı'yı sahiplenmenin görevleri olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar ilgi ve alakalarının çocukla birlikte olacağını belirtirken, çocuğa güç kuvvet diledi. Tatar ülkede böylesi olayların tekrar etmemesini de diledi. (MHA)