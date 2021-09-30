banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Yerel yönetimler ve Muhaceret Dairesi’nde 2 personel pozitif
Muhaceret'te kısmi kapanma!
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve heyetini kabul etti.

30 Eylül 2021 Perşembe 18:15
Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti

banner341
Başbakanlık açıklamasına göre, nezaket ziyareti niteliğinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersan Saner,  Aksu ve beraberindeki heyetle görüş alışverişinde bulundu. Başbakan Saner,  ziyaret nedeniyle Turkcell ekibine teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2021 02:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim
Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell ve KKTCELL yönetim kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell ve KKTCELL yönetim kurulunu kabul etti
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KHK başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi
KHK başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Hayvancılık Dairesi, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandırayla işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı
Hayvancılık Dairesi, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandırayla işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı
Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı
Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı
AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan elektrik santrallerini kapatma takvimi istemesi adadaki enerji üretimine yeni bir boyut getirdi”
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan elektrik santrallerini kapatma takvimi istemesi adadaki enerji üretimine yeni bir boyut getirdi”
Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi
Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim