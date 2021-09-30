Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti
Başbakan Ersan Saner, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve heyetini kabul etti.
Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti
Başbakan Ersan Saner, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve heyetini kabul etti.
30 Eylül 2021 Perşembe 18:15
Başbakanlık açıklamasına göre, nezaket ziyareti niteliğinde gerçekleşen görüşmede Başbakan Ersan Saner, Aksu ve beraberindeki heyetle görüş alışverişinde bulundu. Başbakan Saner, ziyaret nedeniyle Turkcell ekibine teşekkür etti.
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