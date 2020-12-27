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Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti

27 Aralık 2020 Pazar 10:57
Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti
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BAŞBAKAN ERSAN SANER, TEDARİKÇİLER BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

“EKONOMİNİN DAHA İYİYE GİTMESİ İÇİN PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK…10 GÜN İÇERİSİNDE BİRTAKIM AÇILIMLAR YAPACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını, on gün içerisinde birtakım açılımlar yapacaklarını, ekonomiyi ötelemeden sağlığı kollayacaklarını kaydetti.

Saner, Covid 19 ile mücadele sürerken, ekonominin sürmesi ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılanmasının önemine vurgu yaparak, bu konuda tedarikçi firmaların önemli bir rolü olduğuna işaret etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, dün Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti.

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Covid-19 salgından dolayı dünya ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sıkıntıdan KKTC’nin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Saner, halkın temel ihtiyaçlarının giderilmesi adına tedarikçilerin görüş ve önerilerinin, 2021 yılını şekillendirirken çok önemli olduğunu ifade etti.

“EKONOMİNİN DAHA İYİYE GİTMESİ İÇİN BİR TAKIM PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”

Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:

“ Hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladığımızı net ifade edebilirim. Öncelikle insan sayısının ülkede artması için ki burada bizlerin hedef kitlesi yükseköğrenim ve turizmdir. Bu bağlamda 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim. Ama bu açılımlar yapılırken hiç kimse yanlış anlamasın diye bir kez daha söyleyeyim, önce sağlık hedefinden yola çıktık ama ekonomiyi de mutlak surette ötelemeden bu sağlığı kollayacağız.”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Saner, “ Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dünya covid-19 dan gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşarken, biz ülke olarak, dünyanın diğer ülkeleriyle mukayese ettiğimizde, göreceli olarak çok daha avantajlı bir durumdayız. Bu rekabet üstü değerimizi de, ekonominin canlanması için neler yapabiliriz onları tartışacağız. 2021 yılını şekillendirirken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve mali işbirliği protokolümüzü düzenlerken, bizlere çok ciddi katkı sağlayacağınıza olan inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerTedarikçiler Birliği
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